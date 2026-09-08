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Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a párt ifjúsági szervezete, a Németország Nemzedék (Generation Deutschland) alakuló kongresszusán Giessenben 2025. november 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Bauer Bence: Friedrich Merz napjai lehet, hogy meg vannak számlálva

Infostart / InfoRádió

Az AfD tartományi győzelmével ledöntötte a vele szemben felállított, CSU/CDU vezette tűzfalat – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója, Németország-szakértő.

Németországban a szász-anhalti tartományi választások alkalmából az Afd 43,8 százalékot szerzett, 39 mandátumot a 83-ból, ami alapjaiban megrengette a Németországi Szövetségi Köztársaság politikáját.

A szakértő úgy fogalmazott: a CDU nagyon rossz eredményt ért el 17 százalékával, és maga Friedrich Merz kancellár egy hétfő délben rögtönzött sajtótájékoztatón elmondta, hogy ez így nem mehet tovább, folytatni kell a reformkurzust.

Bauer Bence lát némi ellentmondást a kijelentésben, mert

nem a reformkurzus ellen foglaltak az emberek állást, hanem annak az elmaradását kérték számon a kancellártól.

Két hét múlva Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlin városállamában is lesz voksolás, azután fogja csak a CDU értékelni a helyzetet, de még az is előfordulhat az igazgató szerint, hogy Friedrich Merz napjai meg vannak számlálva, és esetleg a választások után a kancellár lemond.

Friedrich Merz úgy fogalmazott ezen a sajtótájékoztatón, hogy a párt nem térhet vissza a megszokott hétköznapi kerékvágásába. Mi lehet a következő lépés?

Bauer Bence úgy véli: ez tipikus politikus lózung Németországban, nem derül ki pontosan, hogy miről van szó. Tudják, hogy tenni kell valamit, de nem tudják, hogy mit. És Friedrich Merznek nyilvánvalóan nincs arra lehetősége, hogy egy ilyen katasztrofális választási vereség után azt mondja, hogy minden nagyon jó, csak így tovább, és egyébként a választók nem értették meg az üzeneteinket.

Az igazgató arról is beszélt, hogy bár az AfD nagy sikert ért el, a mandátumoknak a többségét nem szerezte meg, így egy patthelyzet alakult ki.

Az AfD ellen összeállt informális együttműködés, a CDU, SPD, Zöldek és a Baloldali Párt is 39 mandátumot szerzett, akár csak az AfD.

A szakértő leszögezte: kevesen beszélnek róla, de ott van még a Bündnis Sahra Wagenknecht – BSZV –5 mandátummal. Ők már elmondták, hogy lehetetlennek tartják azt, hogy ne egy 44 százalékos párt jelöltje adja a miniszterelnöki pozíciót.

Ők azt is elmondták, hogy olyan feltételeket szabtak az AfD-nek, amiket a párt örömmel tud teljesíteni. Ilyen például az oroszországi szankciók felülvizsgálta.

„Ők nem egy formális koalíciót fognak kötni, hanem a döntő szavazásnál, amikor az AfD miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund szerepel a szavazócédulán a magdeburgi törvényhozásban, a BSW-nek a parlamenti képviselői megszavazzák a jelöltet” – hangsúlyozta Bauer Bence.

Mint hozzátette: az bizonyos, hogy Sven Schulze eddigi miniszterelnök a CDU-tól már nem jelölteti magát a miniszterelnöki székre, és nem szavaz már róla a magdeburgi törvényhozás. Maga a CDU mondta, hogy most tényleg az AfD-nél van a kormányalakítási megbízás, ők már nem fognak tudni összehozni egy Népfront-Anti AfD koalíciót, tűzfal kooperációt.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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