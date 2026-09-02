Orbán Anita az orosz „hibrid” fenyegetésről nyilatkozott

Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben – erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek félévente megrendezett informális találkozója, a Dublinban tartott Gymnich kapcsán a Facebook-oldalán.
Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól.
Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés: Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért – közölte.
„Ennek kapcsán mi is egyértelművé tettük álláspontunkat, miszerint egyre nagyobb aggodalommal figyeljük az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben” – tette hozzá.
Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenállóképességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha.
Az Európai Tanácsot vezető António Costa szerda este Budapesten tárgyalt Magyar Péterrel, mielőtt Dublinban megkezdődnek az informális egyeztetések az EU következő hétéves költségvetéséről. A megállapodás még távolinak tűnik mivel az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság tervezetét, az Európai Parlament és a tagállamok eltérő irányokba vinnék, pedig a 2028–2034-re vonatkozó több éves pénzügyi keretből (MFF) a meglévő politikák mellett az új prioritásokat - versenyképesség és védelem - is finanszírozni kéne. Kapitány István szerda este bejelentette, hogy Magyarország teljesítette az európai uniós források megszerzéséhez szükséges összes feltételt, így közel tízmilliárd euró érkezik az országba. A miniszter részletezte azt is, milyen formában támogatják majd a hazai vállalkozásokat az MFB-nek jutó, mintegy 645 milliárd forintos tőkemelésből.