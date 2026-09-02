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Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Orbán Anita az orosz „hibrid” fenyegetésről nyilatkozott

Infostart / MTI

Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben – erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek félévente megrendezett informális találkozója, a Dublinban tartott Gymnich kapcsán a Facebook-oldalán.

Tájékoztatása szerint a találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól.

Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés: Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért – közölte.

„Ennek kapcsán mi is egyértelművé tettük álláspontunkat, miszerint egyre nagyobb aggodalommal figyeljük az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben” – tette hozzá.

Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenállóképességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha.

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