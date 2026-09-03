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Lefoglaltak a norvég hatóságok egy orosz sétahajót

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A norvég hatóságok lefoglalták a Professor Molchanov nevű orosz sétahajót a Spitzbergákon az ukrán Naftogaz energetikai vállalat kérésére.

A Naftogaz így próbálja behajtani azt a 4,22 milliárd dolláros kártérítést, amelyet egy hágai választottbíróság ítélt meg számára az Oroszország által a Krím 2014-es annektálásakor kisajátított vagyona miatt, írja a Reuters.

Oroszország kalózkodásnak nevezte a hajó lefoglalását, bekérette a norvég nagykövetet, és közölte, hogy mindent megtesz a Professor Molchanov kiszabadításáért – számolt be a történtekről a telex.hu.

A norvég igazságügyi minisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy a hajó körüli jogvita a Naftogaz és Oroszország ügye, a norvég kormány nem részese annak.

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Kezdőlap    Külföld    Lefoglaltak a norvég hatóságok egy orosz sétahajót

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