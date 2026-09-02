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Nyitókép: Pramote Polyamate/Getty Images

Már napenergiából van a legtöbb Kínában

Infostart / MTI

Nem sokkal ugyan, de már több energiát képesek termelni Kínában a naperőművek és napelemes rendszerek, mint a szénnel üzemelő erőművek.

Kínában július végére a naperőművek telepített kapacitása először haladta meg a széntüzelésű erőművekét – közölte a kínai energiaügyi hivatal.

A napelemes rendszerek összesített kapacitása 1,286 milliárd kilowattra nőtt, míg a szénerőműveké 1,285 milliárd kilowatt volt. A napenergia ezzel Kína legnagyobb telepített kapacitású villamosenergia-forrásává vált.

A naperőművek a teljes kínai villamosenergia-termelő kapacitás több mint 30 százalékát tették ki július végén.

Az év első hét hónapjában üzembe helyezett új kapacitáson belül a napenergia aránya meghaladta a 40 százalékot, ami a napelemes ágazat gyors bővülését jelzi.

A kínai villamosenergia-ipari tanács egyik szakértője szerint a változás fontos mérföldkő az ország zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaátmenetében.

A nap- és más megújuló energiaforrások gyors térnyerése hozzájárul az új, egyre inkább a megújuló energiára épülő kínai villamosenergia-rendszer kialakításához.

Kína az elmúlt években teljes napelemipari láncot épített ki a kutatás-fejlesztéstől és a tervezéstől a gyártásig. A technológiai fejlődés, köztük a napelemek energiaátalakítási hatásfokának javulása, hozzájárult a költségek csökkenéséhez és a kapacitások gyors bővüléséhez.

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