Ezt mondta első beszédében Norvégia új királya - fotó

„Gyászolunk, de ugyanakkor vigaszt és erőt ad, hogy ennyien osztoznak a fájdalmunkban” – jelentette ki az 53 éves uralkodó a közszolgálati televízióban mondott beszédében.

Több mint húszezren vonultak szombaton az oslói királyi palota kápolnája elé. A gyászolók később tiszteletüket is leróhatják az uralkodó koporsója előtt, de ennek időpontját még nem tették közzé.

A skandináv országban nemzeti gyászt rendeltek el, miután pénteken 89 esztendős korában, 35 évnyi uralkodás után elhunyt Európa legidősebb uralkodója. A nemzeti gyász a temetésig tart.

Beszéde előtt VIII. Haakon fogadta a parlament és legfelsőbb bíróság elnökét, valamint a norvégiai egyházak vezetőit. Az új uralkodó hatásköre - apjáéhoz hasonlóan – többnyire ceremoniális.

A temetés időpontját még nem közölték, de az új uralkodó kedden felesküszik az ország alkotmányára.

Feltehetően nem koronázzák meg – a koronázást 1908-ban eltörölték -, de apjához és a nagyapjához hasonlóan megáldhatják a trondheimi székesegyházban, ahol a norvég királyokat 1814 és 1906 között megkoronázták.

„Véget ért egy korszak. Egy új kezdődik. Meghalt a király. Éljen a király” – jelentette ki Jonas Gahr Store miniszterelnök rövid beszédében, miután találkozott az új uralkodóval.

„Emlékezni fogunk Harald királyra a népe iránti szeretete, a humora és emberi melegsége, valamint a belénk vetett megingathatatlan hite miatt" – tette hozzá.

Anne Lindboe oslói polgármester, aki péntekre tervezett esküvőjét elhalasztotta a király halála miatt, az első volt, aki bejegyzést írt az részvétnyilvánítások számára az olsói városházán elhelyezett könyvben.

„Kedves Harald király, Önnek nem volt szüksége ahhoz koronára, hogy király legyen. Hatalmas köszönet mindazért, amit a városunkért tett. Soha nem feledjük" – írta a polgármester.