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OSLO, NORWAY - SEPTEMBER 01: King Haakon VIII of Norway at the Oath Of Allegiance Ceremony at Stortinget on September 01, 2026 in Oslo, Norway. The new King has taken the solemn oath to govern Norway in accordance with its Constitution before the Norwegian Parliament. He ascended to the throne on August 28, following the death of his father King Harald V of Norway at the age of 89.
Nyitókép: Per Ole Hagen/Getty Images

Letette esküjét a parlament előtt az új norvég király, neje viszont távol maradt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

VIII. Haakon édesapja halálának pillanatában automatikusan trónra lépett, mivel az északi ország több mint száz évvel ezelőtt eltörölte a koronázási ceremóniát. Az eskütételen beteg felesége helyett lánya állt az új uralkodó mellett.

VIII. Haakon norvég király, apja múlt heti halálát követően, kedden esküt tett a parlament előtt, amelyben megfogadta, hogy tiszteletben tartja az északi ország alkotmányát és törvényeit.

Haakon nyitott tetejű, fekete, 1966-os Lincoln Continentalban érkezett a parlament épületéhez az integető tömeg szegélyezte oslói belvárosi Karl Johan sugárúton át. A királyt a parlament elnöke, Masud Gharahkhani, a teljes kabinet és a törvényhozók kísérték be, hogy Norvégia 1814-es alkotmányára hűségesküt tegyen.

„Norvég parlament, megígérem és esküszöm, hogy a Norvég Királyságot az alkotmányának és törvényeinek megfelelően fogom kormányozni, úgy segítsen nekem a Mindenható és Mindentudó Isten”

– mondta VIII. Haakon a ceremónián.

Masud Gharahkhani az ünnepségen felidézte, hogy a néhai Harald király olyan értékeket teremtett, amelyek az ország liberalizmusának és demokráciájának alapját képezik. „Az együttérzés volt üzenete középpontjában a jó és a nehéz időkben egyaránt” – fűzte hozzá a parlament elnöke, aki gyermekkorában menekültként érkezett családjával Iránból az északi országba.

VIII. Haakon felesége, az 53 éves Mette-Marit királyné, aki a júniusi tüdőátültetéséből lábadozik, állapota miatt lemondta az eskütételen való részvételét

– közölte kedden orvosa nyilatkozatára hivatkozva a királyi palota. A királyné helyett lánya, Ingrid Alexandra koronahercegnő állt a király mellett a ceremónián.

Az új uralkodó apja halálának pillanatában automatikusan királlyá vált. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást.

V. Harald koporsóját, amelyhez rengeteg gyászoló érkezik, hogy lerója tiszteletét, szeptember 8-ig a palota kápolnájában állították fel. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják Oslóban, a szertartásra a világ minden tájáról meghívták az államfőket.

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