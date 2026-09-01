Letette esküjét a parlament előtt az új norvég király, neje viszont távol maradt

VIII. Haakon norvég király, apja múlt heti halálát követően, kedden esküt tett a parlament előtt, amelyben megfogadta, hogy tiszteletben tartja az északi ország alkotmányát és törvényeit.

Haakon nyitott tetejű, fekete, 1966-os Lincoln Continentalban érkezett a parlament épületéhez az integető tömeg szegélyezte oslói belvárosi Karl Johan sugárúton át. A királyt a parlament elnöke, Masud Gharahkhani, a teljes kabinet és a törvényhozók kísérték be, hogy Norvégia 1814-es alkotmányára hűségesküt tegyen.

„Norvég parlament, megígérem és esküszöm, hogy a Norvég Királyságot az alkotmányának és törvényeinek megfelelően fogom kormányozni, úgy segítsen nekem a Mindenható és Mindentudó Isten”

– mondta VIII. Haakon a ceremónián.

Masud Gharahkhani az ünnepségen felidézte, hogy a néhai Harald király olyan értékeket teremtett, amelyek az ország liberalizmusának és demokráciájának alapját képezik. „Az együttérzés volt üzenete középpontjában a jó és a nehéz időkben egyaránt” – fűzte hozzá a parlament elnöke, aki gyermekkorában menekültként érkezett családjával Iránból az északi országba.

VIII. Haakon felesége, az 53 éves Mette-Marit királyné, aki a júniusi tüdőátültetéséből lábadozik, állapota miatt lemondta az eskütételen való részvételét

– közölte kedden orvosa nyilatkozatára hivatkozva a királyi palota. A királyné helyett lánya, Ingrid Alexandra koronahercegnő állt a király mellett a ceremónián.

Az új uralkodó apja halálának pillanatában automatikusan királlyá vált. Koronázást nem rendeznek, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a szokást.

V. Harald koporsóját, amelyhez rengeteg gyászoló érkezik, hogy lerója tiszteletét, szeptember 8-ig a palota kápolnájában állították fel. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják Oslóban, a szertartásra a világ minden tájáról meghívták az államfőket.