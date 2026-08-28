Elhunyt V. Harald, Norvégia királya

89 évesen elhunyt V. Harald norvég király – írja a Reuters híradása nyomán a Telex. A királyi család közlése szerint az uralkodó augusztus 28-án reggel 6:35-kor, békésen, álmában távozott az oslói Rikshospitalet Egyetemi Kórházban.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a királyt közel két hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegségével. Szonja királyné és Haakon koronaherceg minden kötelezettségét lemondta, a királyi család összegyűlt az uralkodó ágyánál.

V. Harald 1991-ben került Norvégia trónjára apja, V. Olaf után, majd 1968-ban vette el Sonja Haraldsent, akitől két gyermeke született.

A király 2024-ben közölte, hogy életkorára tekintettel csökkenteni fogja hivatalos kötelezettségeinek számát, ugyanakkor kizárta a trónról való lemondás lehetőségét, mondván, hogy esküje egy életre szól.