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Helsinki, 2017. június 1.V. Harald norvég király (j) és neje, Szonja királyné a Finnország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre érkezik Helsinkiben 2017. június 1-jén. Az észak-európai országot 1284-ben hercegségként a svéd koronához csatolták, majd a cári Oroszországtól elszenvedett háborús vereség (1808-1809) után a svédek az oroszok javára lemondtak róla. A cár fõkormányzója által irányított Finnország 1917. december 6-án nyerte el függetlenségét.
Nyitókép: (MTI/EPA/Kimmo Brandt)

Súlyos beteg a norvég király, összegyűlt az egész család

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V. Harald király egy ritka és súlyos vérbetegségben szenved, kórházban ápolják.

A norvég királyi udvar közlése szerint V. Harald norvég király „rendkívül súlyos” állapotban fekszik kórházban – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Több mint két hete került kórházba a 89 éves uralkodó, akit hemolitikus anémiával kezelnek. A ritka vérbetegség esetén a vörösvértestek a normálisnál gyorsabban pusztulnak el, és a csontvelő nem tudja őket elég gyorsan pótolni.

Harald betegsége miatt felesége, Szonja királyné és fia, Haakon herceg minden királyi kötelezettségüket lemondták, és a királyi család többi tagjával együtt az Oslói Egyetemi Kórházban gyűltek össze a király ágyánál. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a rendkívüli helyzetre tekintettel lemondta németországi útját.

V. Harald 1991 óta ül a norvég trónon, egyben az egyik legidősebb európai államfő is. Két évvel ezelőtt pacemakert ültettek be neki, miután a malajziai nyaralása során rosszul lett. Távollétében 53 éves fia látja el a királyi feladatokat.

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