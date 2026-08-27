Súlyos beteg a norvég király, összegyűlt az egész család

A norvég királyi udvar közlése szerint V. Harald norvég király „rendkívül súlyos” állapotban fekszik kórházban – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

Több mint két hete került kórházba a 89 éves uralkodó, akit hemolitikus anémiával kezelnek. A ritka vérbetegség esetén a vörösvértestek a normálisnál gyorsabban pusztulnak el, és a csontvelő nem tudja őket elég gyorsan pótolni.

Harald betegsége miatt felesége, Szonja királyné és fia, Haakon herceg minden királyi kötelezettségüket lemondták, és a királyi család többi tagjával együtt az Oslói Egyetemi Kórházban gyűltek össze a király ágyánál. Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök a rendkívüli helyzetre tekintettel lemondta németországi útját.

V. Harald 1991 óta ül a norvég trónon, egyben az egyik legidősebb európai államfő is. Két évvel ezelőtt pacemakert ültettek be neki, miután a malajziai nyaralása során rosszul lett. Távollétében 53 éves fia látja el a királyi feladatokat.