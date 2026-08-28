Budapestre jön az EU egyik kulcsszereplője – Magyar Péterrel találkozik

Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései második hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovic-csal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik.

Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25. és szeptember 17. között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről.

Az évente tartott körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam-, illetve kormányfők álláspontját és prioritásait. Az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is.

Costa a szeptember 2-ai találkozókat követően szeptember 3-án Bukarestben, Szófiában és Athénban tárgyal, majd szeptember 4-én Nicosiában, majd Ljubljanában.

Az Európai Tanács elnöke uniós körútjának első hetében, augusztus 25-én Pozsonyban, majd Tallinnban tárgyalt, augusztus 26-án Rigában, valamint Vilniusban folytatott megbeszélést. Augusztus 27-én Prágába látogatott.

A következő, harmadik hét programjáról szeptember 4-én ad tájékoztatást az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.