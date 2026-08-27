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Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Chip Somodevilla

Volodimir Zelenszkij kitüntette Elon Muskot, ám volt egy kérése is

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Az ukrán elnök a Szabadságrenddel tüntette ki a techmilliárdost, egyben megpróbálta meggyőzni arról is, hogy bővítse ki a Starlink hálózathoz való hozzáférést.

Szabadságrenddel tüntette ki Volodimir Zelenszkij Elon Muskot – írja a Politico híradása nyomán a magyarnemzet.hu.

A techmilliárdos műholdlas internetszolgáltatása segítette az ukrán erőket a kommunikáció fenntartásában és a műveletek koordinálásban az orosz–ukrán háború során, sőt, 2026 februárjában a SpaceX több ezer, az orosz erők által használt Starlink terminált letiltott, ezzel gyengítve a katonai képességeiket.

Az ukrán elnök rendelete a kitüntetésről úgy fogalmaz Elon Muskkal kapcsolatban, hogy „az emberek életének és szabadságának védelméért, valamint az ukrán és az Amerikai Egyesült Államok népei közötti kapcsolatok fejlesztéséért”.

Kijev igyekezett az elmúlt hónapok során meggyőzni a techmágnást, hogy engedélyezze a hadsereg számára a Starlink-hálózat használatát orosz területen is. Így lehetővé válna az ukrán erők számára, hogy javítsa a rakéta- és dróntámadások pontosságát Oroszország belső területein. Volodimir Zelenszkij annyival kommentálta a lapnak a dolgot: „Musk egyelőre azt mondta, hogy ez eszkaláció lenne. De lehet, hogy meggondolja magát, ha több érvet lát.”

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