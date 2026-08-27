Nagyot nézett a rendőr, amikor megállította az autóst: ilyet még soha nem látott

Nem mindennapi eredménnyel zárult egy rutinellenőrzés az ausztriai Steyrben. A rendőrök július 28-án állítottak meg egy 60 éves autóst. A férfi átadta a jogosítványát, az ellenőrzés során azonban gyorsan kiderült, hogy van vele egy komoly probléma: a dokumentum 1995. március 2. óta nem volt érvényes – olvasható a vezess.hu cikkében.

Mindez önmagában is elég meghökkentő lenne, de az Oberösterreich tartományi rendőrség hivatalos közleménye szerint a sofőr a rendőröknek azt is elismerte, hogy azóta, vagyis immár 31 éve érvényes vezetési jogosultság nélkül közlekedik.

Hogy ez alatt a több mint három évtized alatt hány kilométert tett meg, illetve miként sikerült ennyi ideig elkerülnie egy olyan ellenőrzést, amelyen mindez kiderülhetett volna, arról a hatóság nem közölt részleteket. Arról sincs információ, hogy eredetileg milyen okból szűnt meg a vezetési jogosultsága.

A történetnek most mindenesetre vége szakadt: a 60 éves férfival szemben feljelentést tesznek, ügyében az illetékes osztrák hatóság jár el.