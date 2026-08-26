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Nyitókép: Getty Images/Galeanu Mihai

Ráfizethet a gyerekekre építő üzletre a Meta, elképesztő összegről állapodtak meg

Infostart / InfoRádió

Az amerikai közösségi média történetének egyik legjelentősebb gyermekvédelmi jogi ügyében egyezségre jutott a Facebook anyavállalata, a Meta az őt perelő amerikai államokkal, aminek értelmében az óriásvállalat maximum 16,68 milliárd dollárt fizet nekik – derül ki a szerdán nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból. Baracsi Katalin internetjogász szerint akár Európában is jogszabálymódosításokat indíthat el egy sikeres, érdemi ítéletet hozó per.

Az egyezség annak a 29 amerikai állam által indított pernek vet véget, amelyben azzal vádolták a Metát, hogy a Facebookot és Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók lekötésére és függőséget okozó használatára tervezte, miközben nem védte megfelelően a gyermekeket az online veszélyektől.

Az ügyben augusztus 18-án kezdődött a tárgyalás egy kaliforniai szövetségi bíróságon.

A megállapodás alapján a Meta további szülői és gondviselői eszközöket vezet be a gyermekek online védelmére, és szigorítja az életkor-ellenőrzést annak érdekében, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a platformokhoz, illetve a korhatáros tartalmakhoz. A bírósági végzés emellett alapértelmezett napi használati korlátokat és éjszakai hozzáférési blokkokat ír elő a tinédzser felhasználók számára.

A Meta az egyezségben nem ismerte el a jogsértést.

A vállalatnak ugyanakkor a megállapodással sikerült elkerülnie a perben kilátásba helyezett, akár több száz milliárd dolláros pénzügyi kockázatot; a keresetet benyújtó államok korábban összesen akár 200 milliárd dolláros polgári jogi szankciókat is követeltek.

A Meta ellen az Egyesült Államokban több ezer, a közösségi média fiatalokra gyakorolt káros hatásával kapcsolatos kereset van folyamatban.

Baracsi Katalin internetjogász szerint a mostani per nem egyszerűen arról szólt, hogy a mentális egészségre káros lehet-e a közösségi média, hanem arra fókuszált, hogy

a különböző platformok megjelenése előtt, a terméktervezés során előre látták-e a fejlesztők azokat a következményeket, amik károsan hatnak a fiatalkorú felhasználókra.

A szakértő ezek közé sorolta

  • a végtelen görgetést és az algoritmikus ajánlásokat,
  • az értesítéseket,
  • a lájkokat és
  • más elköteleződést fokozó mechanizmusokat.

Mint hozzátette, a pernek előzetesen az is célja volt, hogy kiderüljön: felkészültek-e a Facebooknál a káros tartalmak kiszűrésére, vagy kifejezetten az volt a fejlesztők szándéka, hogy minél több adatot és információt megtudjanak a fiatal felhasználókról, így még inkább személyre szabhassák a különböző közösségimédia-felületeket.

A Meta korábban és most is cáfolt, azt állítva, hogy a tervezésnél semmilyen előre látható következményről nem tudtak, körültekintőek, óvatosak voltak, és próbáltak minden kockázatra felkészülni. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt években számos olyan intézkedést tettek, ami megakadályozza a 13 év alatti felhasználóknak a káros tartalmakhoz való hozzájutását és csökkenti annak a lehetőségét, hogy az életkoruknak nem megfelelő tartalmakhoz jussanak – mondta korábban az InfoRádióban az internetjogász.

Valójában egyre több a 13 év alatti felhasználó ezeken a felületeken, és úgy tűnik, hogy a bevezetett biztonsági intézkedések érdemi lépéseket eddig nem hoztak.

A 13 év alattiak kitiltása

A szakértő úgy fogalmazott, hogy egy érdemi ítélet hatással lehet az európai jogalkotásra, és akár uniós országokban is új szabályokat, intézkedéseket hozhatnak a Metával szemben, ami miatt a platformoknak jelentősen át kellene alakulniuk a kockázatok csökkentése érdekében.

Baracsi Katalin felidézte, hogy a közösségi oldalakra a regisztrációt eddig is megfelelő életkorhoz kötötték, de ez könnyen kijátszható a nem valódi életkor megadásával.

„Fontos következmény lehet, hogy a 13 év alatti felhasználók ne tudjanak regisztrálni ezekre a felületekre. Esetükben blokkolhatják, hibernálhatják, akár meg is szüntethetik a fiókjukat.

Európában a GDPR, az adatvédelmi rendelet jelentős módosítását is eredményezheti, ha a per a felhasználóknak kedvez” – hangsúlyozta az internetjogász.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

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Az amerikai közösségi média történetének egyik legjelentősebb gyermekvédelmi jogi ügyében egyezségre jutott a Facebook anyavállalata, a Meta az őt perelő amerikai államokkal, aminek értelmében az óriásvállalat maximum 16,68 milliárd dollárt fizet nekik – derül ki a szerdán nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból. Baracsi Katalin internetjogász szerint akár Európában is jogszabálymódosításokat indíthat el a folyamat.
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