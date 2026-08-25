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Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images

Ittasan menekült a rendőrök elől, 12 gyalogost gázolt el a turistautcában

Infostart / MTI

Tizenkét gyalogost ütött el egy autós a Portugália déli résztén lévő Albufeira egyik népszerű turistautcájában kedd hajnalban – közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy a sofőr alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Tíz sebesült 18-22 év közötti, egyikőjük súlyos állapotban van. A belügyminisztérium közleményben arról tájékoztatott, hogy két csendőr és egy lengyel állampolgár is megsebesült.

A hatóságok szerint az incidensre azt követően került sor hajnali 3 óra tájban, hogy a hatóságok felszólították az ittas férfit, álljon meg. A sofőr nem engedelmeskedett az egyébként többször elismételt felszólításnak, és a volánt a gyalogosok felé fordította, majd a gázolást követően megpróbált elmenekülni a helyszínről, ekkor azonban egy másik autóval karambolozott.

A gázolót, egy 35 éves portugál férfit a rendőrség súlyos testi sértés és ittas vezetés gyanújával őrizetbe vette.

Luís Neves belügyminiszter együttérzését fejezte ki az áldozatoknak és megköszönte a hatóságok munkáját.

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Kezdőlap    Külföld    Ittasan menekült a rendőrök elől, 12 gyalogost gázolt el a turistautcában

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turizmus

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