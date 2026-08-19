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Donald Trump amerikai elnöknek (b) és Kim Dzsong Un elsõszámú észak-koreai vezetõnek a két Koreát elválasztó panmindzsoni demilitarizált övezetben tartott találkozójáról adott tévéközvetítést nézik emberek a szöuli fõpályaudvaron 2019. június 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Kim Hi Csul

Észak-Korea lehet Trump következő nagy dobása

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A The Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök találkozót sürget Kim Dzsong Unnal. Trump állítólag arra kérte stábját, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy még ősszel tárgyalóasztalhoz ülhessen az észak-koreai vezetővel.

A lap szerint Trump célja, hogy meggyőzze Kimet nukleáris programjának feladásáról. A találkozóra várhatóan novemberben kerülhet sor, amikor a világ vezetői a kínai Sencsenben gyűlnek össze az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján – idézi a Portfolio.

Az amerikai elnök számára egy látványos külpolitikai eredmény azért is fontos lenne, mert a novemberi félidős választások előtt sem az iráni, sem az ukrajnai háború lezárása nem látszik. Trump így egy újabb, Észak-Koreával kapcsolatos diplomáciai áttöréssel erősíthetné külpolitikai mérlegét – jegyzi meg a WSJ.

Egy Kim Dzsong Unnal folytatott személyes találkozó azért is számítana különlegesnek, mert a világ legtöbb országa elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Phenjannal. Trump első elnöki ciklusa alatt többször is találkozott az észak-koreai vezetővel, a tárgyalások azonban nem hoztak látványos eredményt.

A The Wall Street Journalnak nyilatkozó szakértők közül többen most sem számítanak jelentős előrelépésre. Phenjan az előző találkozók óta tovább fejlesztette rakéta- és nukleáris programját, így jelentősen nőtt a csapásmérő képessége, és az ország több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezhet.

Dél-Korea a regionális stabilitás szempontjából pozitív fejleményként tekint egy esetleges találkozóra, ugyanakkor egy elhibázott megállapodás fel is boríthatja a térség amúgy is kényes egyensúlyát.

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professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
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