Észak-Korea lehet Trump következő nagy dobása

A lap szerint Trump célja, hogy meggyőzze Kimet nukleáris programjának feladásáról. A találkozóra várhatóan novemberben kerülhet sor, amikor a világ vezetői a kínai Sencsenben gyűlnek össze az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján – idézi a Portfolio.

Az amerikai elnök számára egy látványos külpolitikai eredmény azért is fontos lenne, mert a novemberi félidős választások előtt sem az iráni, sem az ukrajnai háború lezárása nem látszik. Trump így egy újabb, Észak-Koreával kapcsolatos diplomáciai áttöréssel erősíthetné külpolitikai mérlegét – jegyzi meg a WSJ.

Egy Kim Dzsong Unnal folytatott személyes találkozó azért is számítana különlegesnek, mert a világ legtöbb országa elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Phenjannal. Trump első elnöki ciklusa alatt többször is találkozott az észak-koreai vezetővel, a tárgyalások azonban nem hoztak látványos eredményt.

A The Wall Street Journalnak nyilatkozó szakértők közül többen most sem számítanak jelentős előrelépésre. Phenjan az előző találkozók óta tovább fejlesztette rakéta- és nukleáris programját, így jelentősen nőtt a csapásmérő képessége, és az ország több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezhet.

Dél-Korea a regionális stabilitás szempontjából pozitív fejleményként tekint egy esetleges találkozóra, ugyanakkor egy elhibázott megállapodás fel is boríthatja a térség amúgy is kényes egyensúlyát.