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26 July 2026, Berlin: Police and emergency responders are on the scene in the Großer Tiergarten following the cancellation of Christopher Street Day (CSD). After a car struck and injured several people on the outskirts of the Christopher Street Day event in Berlin, police are searching for suspects. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Iszlamista merénylő hajtott a tömegbe a Pride-on, legkevesebb egy ember meghalt Berlinben

Infostart / MTI

Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt. Egy nő meghalt, van még legkevesebb három életveszélyes sérült.

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos.

A hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A rendőrség közzétette a berlini főügyészség által Abdul B. néven azonosított gyanúsított fényképét, és a nyilvánosság segítségét kéri a kézre kerítéséhez. Schöneberg kerületben már egy házkutatást is végrehajtottak, de a lakást üresen találták, így nem vettek őrizetbe senkit – mondta el Florian Nath szóvivő.

A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él.

Florian Nath szerint a nyomozók

azt is vizsgálják, hogy a gázolás után volt-e a támadásnak egy második szakasza, amelyben a sofőr a járművet elhagyva késsel sebesített meg embereket.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy többeket megkéseltek, néhányan azt mondták, egy bozótvágó késsel felfegyverzett, fekete ruhás férfit láttak a tömegben. Ellentmondásosak a beszámolók arra vonatkozóan, hogy egy vagy több támadó volt.

A német fővárosban szombaton százezrek ünnepeltek az LMBTQ-közösség felvonulásán a demokrácia, a tolerancia és a sokszínűség jegyében. A rendezvényt több mint 2200 rendőr biztosította, köztük több fegyveres és civil ruhás ügynök.

Kai Wegner berlini polgármester a szabad és a világra nyitott német társadalom elleni támadásnak nevezte az esetet. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szövetségi támogatást ajánlott fel a tartományi hatóságoknak. A német kormány egyik szóvivője közölte, hogy Friedrich Merz német kancellárt haladéktalanul értesítették a történtekről.

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