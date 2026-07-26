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BERLIN, GERMANY - JULY 26: Police and emergency services work at the scene of the incident in Berlin, Germany, on July 26, 2026. One person was killed and more than 10 injured Saturday after a vehicle drove into a crowd at a parade in downtown Berlin, German media reported, citing police. It occurred at around 10 pm local time (2000GMT) during the Christopher Street Day parade in the Tiergarten district. Police and emergency personnel treated the injured at the scene, though no further information was immediately available about their conditions. (Photo by Volodymyr Sindieiev/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

Hajtóvadászat a kisbuszos, késes iszlamista merénylő után Berlinben – fotó, videók

Infostart / MTI

Berlinben legkevesebb egy ember meghalt, amikor a Pride-ot ünneplő tömegbe hajtott egy merénylő egy kisbusszal, majd kiszállva késelésekbe kezdett, majd elmenekült. A rendőrség közzétette az Abdul B. néven azonosított gyanúsított fényképét, és a nyilvánosság segítségét kéri a kézre kerítéséhez.

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Tiergarten nevű parkban, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos. A Christopher Street Day rendezvényt 22 órakor megszakították.

A hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A Bild cikkében látható a tettes fotója, itt pedig egy helyszíni tudósítás látható.

Azt is vizsgálják, hogy a gázolás után volt-e a támadásnak egy második szakasza, amelyben a sofőr a járművet elhagyva késsel sebesített meg embereket. Szemtanúk szerint többeket megkéseltek, néhányan azt mondták, egy bozótvágó késsel felfegyverzett, fekete ruhás férfit láttak a tömegben. Ellentmondásosak a beszámolók arra vonatkozóan, hogy egy vagy több támadó volt. „Szemtanúk számoltak be nekünk, hogy sokfelé emberek fekszenek szúrt sebekkel” – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő.

Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt. A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él.

A német fővárosban szombaton százezrek ünnepeltek az LMBTQ-közösség felvonulásán a demokrácia, a tolerancia és a sokszínűség jegyében. A rendezvényt több mint 2200 rendőr biztosította, köztük több fegyveres és civil ruhás ügynök.

Kai Wegner berlini polgármester a szabad és a világra nyitott német társadalom elleni támadásnak nevezte az esetet. Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szövetségi támogatást ajánlott fel a tartományi hatóságoknak.

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Kezdőlap    Külföld    Hajtóvadászat a kisbuszos, késes iszlamista merénylő után Berlinben – fotó, videók

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Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, killing one and injuring 16

Police name suspect after car driven into Berlin Pride event, killing one and injuring 16

Police are searching for a man named Abdul B. and say several people were reportedly stabbed in the incident.

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