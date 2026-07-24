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Egy Lockheed Martin gyártmányú F-16-os vadászgép a levegőben.

F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt Románia légterében

Infostart / MTI

Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében pénteken – jelentette be Nicusor Dan román államfő. Ez az első ilyen eset Romániában. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F–16-os vadászgépről lakatlan területen.

(Cikkünk frissül.)

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Kezdőlap    Külföld    F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt Románia légterében

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