F–16-os vadászgép lőtt le egy drónt Románia légterében

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Három parlamenti képviselő írásbeli figyelmeztetést kapott
Hamarosan kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi-gazdasági vezetője Magyarországon. A CFO of the year 2026 díjra szeptember 15-éig lehet pályázni, és a Portfolio szeptember 23-ai Future of Finance 2026 konferenciáján adjuk át az elismerést.
Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot elsöpört a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye.
The fire has raged in the region for several days with officials now ordering the evacuation of the entire Cap Ferret peninsula.