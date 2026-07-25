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Shahed combat drone flying over fields of Ukraine, aerial view, drone attack, war in Ukraine, 3d render.
Nyitókép: Olena Bartienieva/Getty Images

Újabb drón érkezett Ukrajna felől, a Duna-deltánál lőtték szét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel, tíz kilométerre Szentgyörgy (Sfantu Gheorghe) településtől – jelentette be Nicusor Dan román államfő.

A tájékoztatás szerint a pilóta nélküli szerkezetet 8.30 órakor észlelték a Duna-delta legdélibb településétől tíz kilométerre. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F–16-os vadászgéppel.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a román légierő szombat reggel 8.22 órakor észlelte a román légtérbe behatoló célpontot az ukrán határ térségében.

A határzónában megfigyelést folytató két F–16-os Fighting Falcon vadászgép követte a célpontot, majd a határhoz közeli lakatlan térségben lelőtte. A szaktárca szakemberei kiszállnak a helyszínre, hogy ellenőrizzék a területet.

Pénteken – Romániában első ízben – szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő pilótája Buzau térségében, Padina település mellett.

Az ügyészség közölte, hogy a pénteken lelőtt pilóta nélküli szerkezet Shahed típusú drón volt.

Az Agerpres román hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint a ploiesti-i ügyészség hivatalból indított vizsgálatot az ügyben. Az ügyészek büntetőeljárást indítottak légi jármű tiltott övezetben történő működtetésének gyanúja miatt.

A pénteken lelőtt drón darabjait a 203E jelzésű megyei út mentén, a délkelet-romániai, Buzau megyei Padina község és az Ialomita megyei Tovarasia falu között találták meg. A helyszíni vizsgálat jelenleg is tart.

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