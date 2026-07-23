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Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gálik Zoltán az Arénában: egy NATO-val párhuzamos védőernyő alá vonnák be a britek Ukrajnát

Infostart / InfoRádió

Az új brit miniszterelnök kinevezése kapcsán a szigetország és Franciaország kapcsolatának alakulásáról is beszélt Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.

Fontos ügyek kötik össze Franciaországot és Nagy-Britanniát, ezek mentén is kérdés, hogyan alakul a két ország kapcsolata az új brit miniszterelnök, Andy Burnham színre lépésével.

Az egyik ilyen összeköttetés konkrétan a Calais-t Doverrel összekötő Csatorna, amely napi problémákat jelent, de e téren Keir Starmer előző munkáspárti miniszterelnök kormánya látványos eredményeket ért el Gálik Zoltán szerint.

Mint az InfoRádió Aréna című műsorában a Budapesti Corvinus Egyetem docense felidézte, még a 2010-es évek elején David Cameron azt vállalta kormányfőként, hogy az akkori 5-600 ezres bevándorlószámot leviszi százezerre, akkor nem járt sikerrel, és a brexit sem jelentett e téren megoldást, a nemzetközösség egyéb országaiból hirtelen még többen jelentek meg,

8-900 ezer volt akkoriban a bevándorlók száma, ezt vitte le Keir Starmer kormánya a felére.

„Ugyanakkor a menekültek száma nem csökkent szignifikánsan, és nagyon sok feldolgozatlan menekültkérelem is van, és ahhoz, hogy ezt egyáltalán csökkenteni vagy szinten tartani lehessen, szükség van Franciaországra, hiszen ott olyan megállapodás van érvényben a franciákkal, ami a menekültek francia partoktól való visszaszorítását irányozza elő, illetve az ő ellátásuk és a visszatérítésük szempontjából is megkerülhetetlen az Egyesült Királyságnak a francia fél.

Gyakorlatilag finanszírozza is a kerítést, a francia eszközöket is az Egyesült Királyság, csak hogy ne jöjjenek annyian illegálisan

az Egyesült Királyság területére” – fejtette ki Gálik Zoltán.

A másik kérdéskör igen komplex, szól

  • Ukrajnáról, az ország támogatásáról
  • a tettre készek koalíciójáról
  • a nukleáris védőernyő kérdéséről

egyaránt, és új színezetet ad a francia–brit kapcsolatoknak.

„A britek nagyon sajátos álláspontot képviselnek. A tettre készek koalíciójával gyakorlatilag egy olyan rendszert próbálnak létrehozni, ami a NATO mellett nagyon erőteljes védelmet nyújtana Európának úgy, hogy Ukrajnának a hadászati integrációja valahogy megtörténne, de nem intézményileg, a NATO-n keresztül, hanem inkább a különböző védelempolitikai kezdeményezéseken át. Ehhez is nagy szükség van Franciaországra” – mutatott rá Gálik Zoltán.

A cikk Exterde Tibor intjerúja alapján készült, nézze, hallgassa meg alább a teljes beszélgetést!

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Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán az Arénában: egy NATO-val párhuzamos védőernyő alá vonnák be a britek Ukrajnát

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