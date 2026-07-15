Sokmilliárdért kelt el az óriási T-rex csontváza – videó

A Sotheby's aukciósház közlése szerint ez eddig a legnagyobb összeg, amelyet egy őshüllő csontvázáért fizettek – írja a Portfolio összegzése. A mindössze tízperces árverésen heten licitáltak. A vevő kilétét nem tették közzé.

Az amerikai Dél-Dakotában kiásott, Gus nevet viselő csontváz az egyik legnagyobb és legteljesebb a maga nemében.

Legutóbb, 2024-ben egy Stegosaurus csontváza egy New York-i árverésen csaknem 45 millió dollárért kelt el.

Az utóbbi években több alkalommal is árverésre bocsájtottak teljes vagy részlegesen megmaradt dinoszaurusz-csontvázakat. Számos szakember fenntartásokkal kezeli a tudományos szempontból is értékes maradványok elárverezését.

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