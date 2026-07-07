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Nyitókép: Facebook/Australian Space Agency

Űrből jött gömböket találtak egy strandon – képek

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Jókora fém gömbök jelentek megy egy ausztrál tengerparti szakaszon. A helyi űrhivatal is megszólalt az ügyben.

Az ausztrál sajtó beszámolója szerint a hétvégén vegyvédelmi ruhás emberek lepték el Forrest Beach városának tengerpartját, miután lakossági bejelentések érkeztek több, ott talált rejtélyes tárgyról – számolt be róla az ABC News.

Az Ausztrál Űrhivatal (ASA) gyorsan reagált és megerősítette a vélekedéseket, hogy a szétszóródott darabkák egy űrhajó indítása után hullhattak alá az égből. Mint a Facebookon később írták, a megtalált tárgyak egy űrhajó nyomástartó tartályainak tűnnek, azonosították is a valószínű forrást, miután a tárgyak helye és jellemzői „összhangban vannak” azonosított rakétatörmelékekkel, amelyek nemrégiben zuhantak a pályájukról a légkörbe.

„ Az ASA továbbra is együttműködik a nemzetközi hatóságokkal a hordozórakéta és a felbocsátó állam hivatalos megerősítése érdekében” – közölték.

Korábban a queenslandi katasztrófavédelmi szolgálatok mérték fel és szállították el a tárgyakat, ártalmatlannak ítélve azokat.

Az ASA ugyanakkor közölte, hogy a környéken további törmelékeket is találhatnak.

„Soha ne érintse meg, ne mozgassa és ne emelje ki a feltételezett űrszemetet, és tekintsen rá veszélyesként, amíg más információ nem érkezik. Tartson távolságot a tárgyaktól, és vegye fel a kapcsolatot a mentőszolgálatokkal” – figyelmeztették a lakosságot.

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