A belga szövetségi közegészségügyi közszolgálat szerint a vizsgált időszakban tapasztalt, a szokásosnál több haláleset főként a 85 éves és az annál idősebb emberek körében fordult elő (630), de 180-an voltak a hőség 65 évesnél fiatalabb áldozatai is.

A vizsgált időszakból hét napon át volt statisztikailag kimutatható többlethalálozás. A legtöbb június 27-én, szombaton történt, amikor 572, a hőségnek tulajdonított halálesetet jegyeztek fel.

A koronavírus-járvány első hulláma óta nem volt ilyen magas a halálozások száma Belgiumban, mint ebben az időszakban – közölték.

Az RMG szerint a példátlan hőhullám idején feljegyezett kiugró halálozás a „hét trópusi napon” a 30-35 Celsius-fokot is meghaladó nappali hőmérséklet mellett a szokatlanul meleg éjszakáknak tulajdonítható.

A hírportál Frank Vandenbroucke belga egészségügyi minisztert idézte, aki hangsúlyozta: noha az adatok még változhatnak, kiemelik és jól tükrözik a hőhullám jelentős egészségügyi hatását.

A belga korány mintegy másfél héttel ezelőtt országos hőségriadót rendelt el, miután a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI) tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletre figyelmeztetett, kiemelve, hogy egyes helyeken a hőmérséklet meghaladhatja a 38 Celsius-fokot.