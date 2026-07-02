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Egy propelleres kisrepülő alacsonyan száll az égen.
Nyitókép: Unsplash

Személyes okok miatt repülhetett neki a pilóta egy felhőkarcolónak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Személyes okok vezettek ahhoz a június 26-i repülőgép-balesethez, amelyben egy könnyű sportrepülőgép Peking legmagasabb felhőkarcolójának ütközött – közölték csütörtökön a pekingi hatóságok a vizsgálat eredményét ismertetve.

A közlemény szerint a 66 éves, Liu vezetéknevű pekingi pilóta a főváros Pingku kerületének egyik repülőteréről szállt fel. A repülés során előbb kísérő pilótával, majd önállóan repült, azonban

az önálló repülés közben letért a kijelölt repülési területről, megszakadt vele a kapcsolat, majd Peking legmagasabb felhőkarcolójának, a China Zun (CITIC Tower) épületének ütközött.

A pilóta a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok közlése szerint a balesetben 13 ember megsérült. Valamennyi sérültet kórházba szállították, egyikük sincs életveszélyben, egy sérültet pedig időközben hazaengedtek.

A vizsgálat szerint a pilóta hosszabb ideje álmatlansággal és szorongással küzdött, naplójában pedig több alkalommal is életének befejezésére utaló bejegyzések szerepeltek.

A hatóságok ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az esetet személyes okok idézték elő.

A 108 emeletes, 528 méter magas China Zun (CITIC Tower) Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC Csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye.

A történtek különösen nagy figyelmet keltettek, mivel Peking légterében rendkívül szigorú ellenőrzés van érvényben.

Ha segítségre van szüksége

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Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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