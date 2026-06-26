Kisrepülő csapódott egy 108 emeletes toronyházba Pekingben – videók

A felhőkarcoló Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC Csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye.
A becsapódás következtében az épület egyik felső szintjén két üvegtábla megsérült. Egy szemtanúi videofelvétel szerint a helyszínt a rendőrség nagy erőkkel biztosította, több környező utat lezártak, és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.
北京时间6月26日17:55左右，一架SA60L “阿若拉” 小型飞机撞击了北京的中信大厦（“中国尊”）。— 建御雷 (@Takemikazuchi26) June 26, 2026
注册号B-12PP，隶属于东时双悦（北京）通用航空有限公司。 pic.twitter.com/A7geB6zfpy
Egy futár elmondta: helyi idő szerint este hat óra körül hangos, robbanásszerű zajt hallott, amelyet a szemtanú szerint a kisrepülőgép becsapódása okozott.
Az incidenssel kapcsolatban péntek estig a kínai hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, sérültekről vagy a baleset körülményeiről sem közöltek információt, sőt az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.