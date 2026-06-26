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26 June 2026, China, Peking: The Citic Tower, also known as the Zun Tower. In Chinas capital, Beijing, a small plane crashed into the citys tallest building. Photo: Johannes Neudecker/dpa (Photo by Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

Kisrepülő csapódott egy 108 emeletes toronyházba Pekingben – videók

Infostart / MTI

Egy személyautó-méretű kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, a 108 emeletes China Zun toronyba – jelentette a South China Morning Post című, hongkongi székhelyű hírportál szemtanúkra hivatkozva.

A felhőkarcoló Peking központi üzleti negyedében található, és a kínai állami tulajdonú CITIC Csoport, az ország egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumának székhelye.

A becsapódás következtében az épület egyik felső szintjén két üvegtábla megsérült. Egy szemtanúi videofelvétel szerint a helyszínt a rendőrség nagy erőkkel biztosította, több környező utat lezártak, és tűzoltóegységek is a helyszínre vonultak.

Egy futár elmondta: helyi idő szerint este hat óra körül hangos, robbanásszerű zajt hallott, amelyet a szemtanú szerint a kisrepülőgép becsapódása okozott.

Az incidenssel kapcsolatban péntek estig a kínai hatóságok nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, sérültekről vagy a baleset körülményeiről sem közöltek információt, sőt az esetről az internetre felkerült privát fotókat törölték.

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