Rengetegen pályáztak a NAV-elnöki posztra

Lejárt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöki tisztségének betöltésére kiírt pályázat jelentkezési határideje – közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook-oldalán szombaton, hozzátéve, hogy csaknem ötvenen jelentkeztek a feladatra.

Az eljárás értelmében most megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, ezt követően pedig a személyes interjúkra kerül sor.

A pályázatok teljes elbírálási határideje augusztus 28. – ismertette.

A kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, fontosnak tartjuk, hogy a továbbiakban a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön – írta a miniszter. Eddig az adóhatóság elnöke államtitkári státuszt is kapott, de a nemrég elfogadott törvényjavaslat alapján ez most megszűnt – emlékeztetett.

A Pénzügyminisztérium július 18-án hirdetett pályázatot a NAV-elnöki tisztségre, a benyújtási határidő július 31. volt.