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Nyitókép: Unsplash

Hatalmas kapusbakival lett gólzáporos döntetlen a Kispest-MTK

Infostart / MTI

A hazaiak a félidőben minimális figyelemmel 2-0-ra vezethettek volna, a 2-1 azonban reményt adott a vendégeknek, akik komolyan vették a 6 perces ráadást.

Az MTK Budapest a 96. percben egyenlítve 3-3-as döntetlent játszott a Kispest-Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának egyetlen szombati összecsapásán.

A hazai gólszerzők közül Szamosi Ádám 19, míg Somogyi Ádám 18 éves, kettejüknek összesen négy NB I-es mérkőzésük van.

A kék-fehérek legutóbb több mint tizenegy éve nyertek NB I-es mérkőzést a Honvéd vendégeként, mérlegük két döntetlen és hat vereség.

Ami a részleteket illeti: a rendkívüli időjárási helyzet, illetve az energiaellátási nehézségek miatt a magyar szövetség szombat reggel módosította a három legmagasabb osztály mérkőzéseinek kezdési időpontjait, így az eredetileg tervezettnél két órával korábban kezdődött a két fővárosi klub 200. élvonalbeli bajnokija, amelynek az első negyedórája végén a hazaiak előnybe kerültek. Zuigéber Ákos középről pontosan emelt az MTK-védelem mögé a bal oldalra, az érkező Szamosi Ádám pedig négy méterről ballal a léc alá bombázta a labdát. Néhány perccel később Deian Boldor fejesénél is közel állt a gólhoz a házigazda, de a 44. percben Somogyi Ádám révén valóban újra betalált, a középpályás 26 méterről vágta a labdát a kapu jobb oldalába. Mielőtt azonban a kispestiek elhitték volna, hogy máris eldőlt a mérkőzés, Jurek Gábor a ráadásban szépített.

Sőt nem sokkal a szünetet követően egyenlített is, mégpedig a korábbi Honvéd-nevelés, Kerezsi Zalán nyolcméteres lövését követően. A kék-fehérek csatára a múlt heti duplájával együtt máris három találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát. Mindeközben Baki Ákos közeli lövése után Demjén Patrik védett nagyot, a másik oldalon pedig a csereként pályára lépő Klausz Milán fejelt öt méterről a jobb kapufa mellé. A Honvéd próbálkozott ugyan, hogy újra előnybe kerüljön, de a védelme fellazult, így pedig a vendégek veszélyes kontratámadásokat vezethettek. Úgy tűnt azonban, hogy egy tizenegyesgól dönt a hazaiak javára, mivel a 87. percben a kapujából kivetődő Demjén buktatta Kántor Kevint a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Csontos Dominik a bal alsó sarokba lőtt. A kétgólos hátrányát ledolgozó MTK nem adta fel, és az utolsó támadása végén újra egyenlített. Baki szabálytalansága után a Honvéd védője piros lapot kapott, Bognár István pedig 17 méterről szabadrúgást végezhetett el. A középre,

a léc alá tartó labdát Tomás Tujvel könnyen megfoghatta volna, de

a kesztyűjéről a kapu bal oldalába pattant, középkezdésre pedig már nem maradt idő.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest 3-3 (2-1)

Bozsik Aréna, 2891 néző, v.: Katona

gólszerzők: Szamosi (15.), Somogyi Á. (44.), Csontos (87., 11-esből), illetve Jurek (45+2.), Kerezsi (53.), Bognár I. (96.)

sárga lap: Kállai (66.), illetve Jurek (34.), Komáromi (74.)

piros lap: Baki (94.)

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Kezdőlap    Sport    Hatalmas kapusbakival lett gólzáporos döntetlen a Kispest-MTK

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