Hőség – Ovi-bölcsi zárást javasol a kormányzat, itt a szakmai indoklás is

Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét, erről tájékoztatott Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter közölte, hogy Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a kritikus időjárásra való tekintettel a rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott.

Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán.

A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. De tudjuk, vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges - fűzte hozzá.