Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1.30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a paksi atomerőműben – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, és a vasárnapi nap folyamán, 44 év után először, teljesen leállítják a létesítményt.

Az ok az alacsony vízszint, ami lehetetlenné teszi a reaktorok hűtővizének Dunából való kivételét. A leállítás után már csak az erőmű biztonsági hűtése fog üzemelni, hogy a még hosszú ideig meleg reaktorok és a kiégett fűtőelemek hőmérsékletét csökkentsék.