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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű

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ELŐZMÉNYEK

Hajnalban lekapcsolják az utolsó előtti blokkot, vasárnap pedig az utolsót is.

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1.30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a paksi atomerőműben – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, és a vasárnapi nap folyamán, 44 év után először, teljesen leállítják a létesítményt.

Az ok az alacsony vízszint, ami lehetetlenné teszi a reaktorok hűtővizének Dunából való kivételét. A leállítás után már csak az erőmű biztonsági hűtése fog üzemelni, hogy a még hosszú ideig meleg reaktorok és a kiégett fűtőelemek hőmérsékletét csökkentsék.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű

paksi atomerőmű

áramtermelés

villamosenergia-fogyasztás

lekapcsolás

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Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű

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