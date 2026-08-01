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Íme a 4iG Csoport fogyasztáscsökkentő intézkedéscsomagja

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A 4iG Csoport fogyasztáscsökkentő intézkedésekkel segíti Magyarország villamosenergia-rendszerének stabilitását, erről közölt összefoglalót a nagyvállalat.

A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulására reagálva már a hét elején megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését, amelyeket péntektől a vállalatcsoport életbe léptetett.

Vállalatai üzemeltetik a hazai kritikus digitális és hírközlési infrastruktúra meghatározó részét. Az adatközpontok és hírközlési hálózatok folyamatos működését haváriahelyzetben tartalék áramellátás, folyamatos rendszerfelügyelet és kibővített stratégiai üzemanyagkészlet biztosítja.

A vállalatcsoport munkanapokon, a kritikus fogyasztási időszakban, 17 és reggel 7 óra között megszünteti a helyszíni munkavégzést legnagyobb irodaépületeiben: a munkavállalók hazatérését követően leállítja a központi hűtést, lekapcsolja a világítást, és áramtalanítja a működéshez nem szükséges berendezéseket.

A One Magyarország teljes országos üzlethálózatában leállítják az ügyfélkiszolgáláshoz nem nélkülözhetetlen, nagy fogyasztású marketingeszközöket, LED-falakat és kijelzőket.

A védelmi ipari portfólióban a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökkentjük a RÁBA Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználását. A két üzemben augusztus 10-én kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás, amely tovább mérsékli a vállalatcsoport ipari villamosenergia-felhasználását.

A 4iG Csoport készen áll további fogyasztáscsökkentő intézkedések és átmeneti működési korlátozások bevezetésére, amennyiben azt a villamosenergia-rendszer helyzetének alakulása indokolja.

A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulását már a hét elejétől fokozott figyelemmel kísérte, és a Mavir tájékoztatásától függetlenül megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését. A rendszerirányító felhívását követően a vállalatcsoport felelős nagyvállalatként azonnal életbe léptette a már előkészített intézkedéseket, ezzel is támogatva a hazai villamosenergia-rendszer stabilitásának megőrzését. A felelős energiafelhasználás már jelenleg is a 4iG Csoport működésének szerves része: a vállalatcsoport valamennyi tagvállalata 100 százalékban megújuló forrásból származó villamos energiát használ.

A 4iG Csoport vállalatai üzemeltetik a hazai kritikus digitális és hírközlési infrastruktúra meghatározó részét. Az általuk működtetett adatközpontok és hírközlési hálózatok folyamatos

rendelkezésre állása alapvető jelentőségű Magyarország digitális működőképessége, valamint a lakossági, üzleti, kormányzati és intézményi szolgáltatások folyamatossága szempontjából.

A 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kijelölt kritikus szervezet, az általa üzemeltetett adatközpontok és hírközlési hálózatok pedig kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ebből fakadóan az adatközpontok villamosenergia-felhasználásának korlátozása nem várható, folyamatos, biztonságos és zavartalan működésüket a rendkívüli energiaellátási helyzetben is biztosítani kell.

A 4iG Csoport távközlési vállalatai az előre nem látható haváriahelyzetek és áramkimaradások kezelésére is felkészültek. Folyamatos rendszerfelügyelettel és tartalék áramellátást biztosító generátorokkal gondoskodnak arról, hogy a hálózatok és az alapvető távközlési szolgáltatások egy esetleges áramkimaradás idején is működőképesek maradjanak. A vészhelyzeti működés biztonságának további erősítése érdekében a vállalatcsoport kibővítette a generátorok működtetéséhez szükséges stratégiai üzemanyagkészletét, így haváriahelyzetben a szokásos tartalékokon felül további üzemanyag-mennyiség áll rendelkezésre.

A fogyasztáscsökkentő intézkedéseket a vállalatcsoport úgy alakította ki, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben mérsékeljék az irodai és kereskedelmi működés villamosenergia-igényét, miközben ne veszélyeztessék a kritikus digitális infrastruktúrák rendelkezésre állását, az alapvető szolgáltatások folyamatosságát és az ügyfelek kiszolgálását.

Az intézkedések a több száz munkavállalónak helyet biztosító Krisztina körúti, Montevideó utcai és Kozma utcai irodaépületekre, valamint a One Magyarország teljes országos üzlethálózatára terjednek ki. A munkanapokon 17 és másnap reggel 7 óra között bevezetett korlátozások azokat az épületeket érintik, amelyek leállítása nem befolyásolja az alapvető és kritikus szolgáltatások rendelkezésre állását.

A vállalatcsoport védelmi ipari portfóliójában a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökken a Rába Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználása. A két üzemben 2026. augusztus 10-én, a normál üzletmenet részeként kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás. Bár a karbantartás ütemezésére nem a jelenlegi energiakrízis miatt került sor, a leállás időszakában tovább mérséklődik a vállalatcsoport ipari villamosenergia-felhasználása, ami hozzájárul az országos rendszer terhelésének csökkentéséhez is.

A 4iG Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a villamosenergia-rendszer terhelésének és az ország energiaellátásának alakulását. Amennyiben a rendkívüli helyzet időtartama vagy súlyossága indokolja, a vállalatcsoport kész további telephelyekre kiterjeszteni a fogyasztáscsökkentést, illetve újabb átmeneti működési korlátozásokat bevezetni.

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Kezdőlap    Gazdaság    Íme a 4iG Csoport fogyasztáscsökkentő intézkedéscsomagja

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