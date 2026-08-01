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Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian parliament building, Budapest. It is notable landmark of Hungary and a popular tourist destination of Budapest. It lies in Lajos Kossuth Square, on the bank of the Danube. It is currently the largest building in Hungary and still the tallest building in Budapest.
Nyitókép: tomch/Getty Images

Itt az új képviselő-nyilvántartás, lehet keresgélni!

Infostart / MTI

Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását internetes oldalán a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A www.valasztas.hu oldalon pénteken jelentették be a fejlesztést. Emlékeztettek arra: korábban kizárólag a választás eredményét, illetve a Nemzeti Választási Bizottság mandátumot érintő határozatait tették közzé.

Az új, online nyilvántartásban az országgyűlési képviselők neve abc-sorrendben vagy jelölőszervezet szerint kereshető. A felületen külön érhető el a mandátumukról lemondott és a helyettük a megüresedett mandátumokat betöltő országgyűlési képviselők, valamint a pártlistákon szereplő jelöltek neve is.

A nyilvántartás a képviselők és jelöltek mandátumhoz köthető legfontosabb, nyilvános adatait tartalmazza, és a mandátumokat érintő változásoknak megfelelően folyamatosan frissül.

Az új szolgáltatás célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítsa a választópolgárok számára az országgyűlési képviselettel kapcsolatos naprakész információkat.

Jelezték: folytatódik a képviselői nyilvántartás fejlesztése a következő hónapokban és még az idén elérhető lesz az aktív európai parlamenti képviselők, a későbbiekben pedig az aktív önkormányzati képviselők nyilvántartása is.

Az országgyűlési képviselők nyilvántartása ITT érhető el.

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Kezdőlap    Belföld    Itt az új képviselő-nyilvántartás, lehet keresgélni!

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