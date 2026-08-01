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A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt. állomása Szabolcsbákában 2024. augusztus 2-án. Az M1 aktuális csatorna információja szerint a magyar-szlovák egyeztetéseken felvetődött, hogy ha Ukrajna nem biztosítja az olajszállítást Magyarország és Szlovákia felé, akkor válaszlépésként nem zárható ki az a lehetőség, hogy korlátozzák vagy felfüggesszék az Ukrajna felé menő áramszolgáltatást. A szabolcsbákai MAVIR-állomás az egyik fő csomópontja az európai és az ukrán villamosenergia-rendszernek.
Nyitókép: MTI/MTVA

Áram – Érvénybe lépett renitens nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tévő rendelet

Infostart

Definiálja, ki számít nagyfogyasztónak, és mit kell megtenni a legsúlyosabb büntetés elkerüléséért. Közvetlen lakossági korlátozásról nincs szó.

Szombaton megjelent a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló kormányrendeletet számos ponton módosító 118/2026-os kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben található, 8 oldalas jogszabály szombat este 7 órával hatályos.

A rendeletben a kormány rögzíti, hogy a módosítás célja „a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése

  • a változó környezeti viszonyokhoz,
  • az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokhoz,
  • a nemzetközi hálózati üzemzavarok tanulságaihoz, valamint
  • a kapcsolódó ágazati jogszabályok változásaihoz

igazodó, a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható” rendelkezésekkel.

Magyar Péter miniszterelnök magyarázata szerint

a rendelet „lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést”.

A jogszabály tehát alapvetően az ipari nagyfogyasztókkal kapcsolatos szabályozást változtatja,

közvetlen lakossági korlátozásról nincs benne szó.

Ugyanakkor több olyan részletszabályt tartalmaz, ami a lakosságotis érintheti. Így például amikor a rendeletben szabályozzák a különböző válsághelyzet-fokozatokat, akkor abban nevesítik a lakossági ellátást érintő súlyos üzemzavarokat is az alábbiak szerint:

  1. legalább 100 000 kisfeszültségű felhasználási hely 36 órát meghaladó ellátatlansága esetén a válsághelyzet veszélye I. fokozata lép életbe;
  2. legalább 200 000 kisfeszültségű felhasználási hely 36 órát meghaladó ellátatlansága esetén II. fokozat lép életbe;
  3. a felhasználási helyek legalább 50 százalékának ellátatlansága esetén pedig válsághelyzet alakul ki.

További, a lakosságot érintő intézkedés, hogy a lakossági szolgáltatások szempontjából kritikus infrastruktúrák, például

  • közszolgálati média hírközlési eszközei szünetmentes táp híján,
  • nemzetbiztonsági és rendvédelmi távközlés,
  • radioaktív hulladéktárolók,
  • bányák

kiemelt védelmet kapnak a korlátozási sorrendben.

Az ipari nagyfogyasztókra vonatkozó főbb szabályok a 444 összefoglalója szerint:

  • a legalább 0,5 MW lekötött teljesítménnyel rendelkező felhasználó számít ilyennek (a Mavir adatai szerint az egész ország rendszerterhelése 5670 MW)
  • jelentős zavar vagy válsághelyzet veszélye esetén az átviteli rendszerirányító javaslatot tehet, illetve utasítást adhat a nagyfogyasztónak a hálózatról történő vételezés csökkentésére
  • a nagyfogyasztó a tőle elvárható mértékben köteles ennek eleget tenni, és a teljesítésből eredő vagyoni hátrányért sem kártalanítást, sem megtérítési igényt nem érvényesíthet a rendszerirányítóval vagy a hálózati engedélyessel szemben
  • a nagyfogyasztónak akár addig a legkisebb szintig csökkentenie kell az áramvételezést, ami már csak a berendezései károsodástól való megóvásához elég.
  • Ha a nagyfogyasztó nem csökkenti a terhelést az utasítás szerinti mértékre, a rendszerirányító megtérítési igényt érvényesíthet egy megadott képlet szerint.
  • Ha a nagyfogyasztó nem teljesíti a rendszerirányító utasítását, akkor „nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén az átviteli rendszerirányító”kezdeményezheti az érintett nagyfogyasztó villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolását „a jelentős zavar, a válsághelyzet veszélye vagy a válsághelyzet időtartamára”.

A rendelet megalkotására a Duna alacsony vízállása miatti Paks-gondok miatt volt szükség, az atomerőmű rendszerét megfelelő szivattyú hiányában nem lehetséges megfelelően hűteni.

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Érvénybe lépett renitens nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tévő rendelet
Áram

Érvénybe lépett renitens nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tévő rendelet
Definiálja, ki számít nagyfogyasztónak, és mit kell megtenni a legsúlyosabb büntetés elkerüléséért. Közvetlen lakossági korlátozásról nincs szó.
 

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