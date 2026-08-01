Negyed milliárd forintot osztottak ki 9 reménykeltő magyar startup között

A közlemény szerint a 2024. január 1. és 2026. június 30. között megvalósított projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával valósult meg. A 246,5 millió forintos támogatásból 225 millió forintot korai fázisú startup vállalkozások tőkefinanszírozására fordítottak.

Hozzátették, a program célja olyan innovatív magyar startupok felkutatása, finanszírozása és fejlesztése volt, amelyek magas növekedési potenciállal rendelkeznek, és nemzetközi piacokon is versenyképes megoldásokat kínálhatnak. Az inkubációs programban kilenc vállalkozás vett részt, amelyek egyebek mellett a HR-technológia, a sporttechnológia, a mesterséges intelligencia, az autóipari digitalizáció, a moduláris építészet, a fintech, a zöld pénzügyi technológiák, a kiberbiztonság, a ruházati technológiák és az élelmiszeripar területén fejlesztenek innovatív megoldásokat.

A társaság tájékoztatása szerint a startupok a finanszírozás mellett személyre szabott mentorálásban, üzlet- és termékfejlesztési, piacra lépési, valamint befektetői felkészítési támogatásban is részesültek. Emellett segítséget kaptak stratégiai partnerkapcsolatok kialakításához, ügyfélszerzéshez és további befektetők bevonásához.

A projekt részeként a Lunar Program szakmai rendezvényeket, workshopokat és kapcsolatépítő eseményeket szervezett, valamint több hazai felsőoktatási intézménnyel alakított ki együttműködést az egyetemi innovációk és spin-off vállalkozások támogatása érdekében.

A közlemény szerint a program eredményeként a Lunar Program társbefektetői több mint 247 millió forint magánkockázati tőkét fektettek be a támogatott vállalkozásokba, amelyek a projekt lezárásáig további több mint 476 millió forint külső forrást vontak be.

A társaság kiemelte, a program során kialakított szakmai módszertan és kapcsolatrendszer hosszú távon is hozzájárulhat a magyar startup- és innovációs ökoszisztéma fejlődéséhez.