Irány Spanyolország? – Gulácsi Péter távozásáról tárgyal Lipcsében

Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgócsapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba.

A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus „jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba”.

A 36 esztendős Gulácsit – aki eddig 11 évet töltött Lipcsében – a spanyol Villarreallal hozták hírbe.

A Leipzig augusztus 29-én kezdi meg a Bundesliga 2026/27-es idényét, míg a Német Kupában augusztus 22-én lép pályára, előtte pedig két felkészülési találkozót vív: jövő szombaton az angol Leeds, 15-én pedig a bajnoki címvédő Bayern München lesz az ellenfele.