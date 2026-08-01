ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 1. szombat Boglárka
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cpr, first aid and healthcare with hands on chest of person for paramedic, medical and saving lives. Cardiac arrest, heart and injury with patient and compression for emergency, medicine and wellness
Nyitókép: Jacob Wackerhausen/Getty Images

„Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél” – bátorító szavak a mentőorvostól

Infostart / InfoRádió

A laikusok is biztonsággal használhatják az automata és félautomata defibrillátorokat, mert ezek a készülékek hangutasításokkal segítik a felhasználókat, és nem lehet velük kárt okozni – hangsúlyozta az InfoRádiónak nyilatkozó sürgősségi szakorvos, mentőorvos, az SOS Elsősegély alapító-vezetője. Márkus Dávid arról is beszélt, hogy különösen fontos a defibrillátor használata olyan helyzetekben, ahol a mentők nem tudnak néhány percen belül a helyszínre érkezni.

Vészhelyzetben még mindig vonakodik defibrillátorért nyúlni az ember, illetve megkeresni, használni.

Hogy mi okozza az alapvető félelmet az emberekben, arról Márkus Dávid mentőorvos az InfoRádióban azt mondta: valószínűleg leginkább az ismeretek hiánya, ha a rosszullét esetén az ott lévő személyek nem eléggé tájékozottak abban, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen dolgokat alkalmazhatnak biztonságosan, legyen az akár újraélesztés vagy ennek bármilyen eszközzel történő kiegészítése.

„Mind azzal, hogy mellkaskompressziót végzünk egy olyan embernél, aki nem reagál, illetve nincsen normális légzése, mind azzal, hogy ezt kiegészítjük olyan eszközzel, amelyet laikusok számára találtak ki, például egy ilyen automata, félautomata defibrillátorral, azzal ártani nem tudunk, csak jót tenni” – tette világossá.

Persze mindig

felmerülhet a segítő szándékú emberekben, hogy nem ártanak-e azzal, ha tesznek valamit, de nyomatékosan hangsúlyozta, hogy nem,

mert ahogy egy félautomata defibrillátor működik, az annak az elve, hogy először ez a készülék elemzi a szívritmust, elemzi azt, hogy milyen elektromos tevékenysége van.

„Ez azt jelenti, hogy ha én most például magamra raknék egy ilyen készüléket, és elkezdeném nyomogatni a sokkolás gombot, akkor csak az történne, hogy a készülék hangosan azt mondaná, hogy »a sokk nem javasolt«. Tehát gyakorlatilag nem tudok sokkot leadni egy olyan személynek, akinek erre nincsen valóban nagy szüksége, csak akkor, ha ez tényleg életmentő tud lenni” – rögzítette.

Tehát, ha felhelyezzük egy betegre a defibrillátort, akkor azt, hogy valóban szükség van-e sokkra, nem a kezelő, nem az ott lévő laikus fogja eldönteni, hanem a készülék maga, és ezáltal teljesen biztonságos.

Hasonlóan van ez egyébként az újraélesztéssel is: ha valakin azt észleljük, hogy nincs normális légzése, illetve nem reagál, még ha egy kicsit bizonytalanok is vagyunk is abban, hogy tényleg újraélesztésre van-e szükség, és a légzésvizsgálat után ezt még mindig nem tudtuk eldönteni, abban az esetben inkább az újraélesztés megkezdése javasolt.

„És természetesen, ha közben észlelnénk, hogy visszatért a normális légzése a betegnek, akkor függesszük fel az újraélesztést, értékeljük újra a képet, de

minden bizonytalan helyzetben mindig az a jobb döntés, ha inkább az újraélesztés mellett döntünk”

– tette világossá Márkus Dávid.

Szerinte azért ne féljünk, mert ha a félelem miatt nem merünk megkezdeni egy újraélesztést, nem tudunk vagy nem akarunk alkalmazni egy defibrillátort, akkor sok esetben sajnos a mentők kiérkezésekkor már lehet, hogy késő lesz; ha valakinek leáll a keringése, akkor abban a pillanatban elkezd ketyegni az óra, az agyunk sem kap oxigént, illetve a létfontosságú szerveink sem lesznek vérrel ellátva, ilyenkor néhány perc áll arra rendelkezésre, hogy a lehető legkevesebb károsodással újra vissza lehessen hozni ezt az embert az életbe.

„Hogy ez valóban megtörténhessen, az abban az optimális helyzetben a leglehetségesebb, ha az ember mellett ott lévő laikusok rögtön meg merik kezdeni az újraélesztést, ezáltal rögtön kívülről pótolják a betegnek a keringését, szívműködését, és így vagy a mentők kiérkezése előtt – például egy félautomata defibrillátor használatával – lehetőség lesz arra, hogy visszahozzuk ismét a saját spontán keringését, vagy pedig a mentők, amikor kiérkeznek, nekik sokkal nagyobb esélyük lesz arra, hogy a betegen egy sikeres újraélesztést hajtsanak végre” – mondta még Márkus Dávid mentőorvos

De miként legyen az ember magabiztos, rutinos egy ilyen helyzetben? Erről az a véleménye, hogy a sikerélményt a legjobb védett környezetben megszerezni.

„Az oktatásaink során rendszeresen arra törekszünk, hogy pozitív visszajelzésekkel lássuk el a nálunk tanulókat, ezáltal védett, tantermi körülmények között megbizonyosodhatnak arról, hogy amit ők csinálnak, az tényleg jó, mert egyébként egy végtelenül egyszerű mozdulatsorról van szó, akár az újraélesztésről legyen szó, akár mondjuk egy légútidegen test ellátásáról. Ha belegondolunk, gyakorlatilag a cipőnket bonyolultabb bekötni, mint egy újraélesztést elvégezni. Ha ezt egy védett környezetben megtapasztalja valaki, hogy ez neki tényleg megy, akkor utána valószínűleg sokkal nagyobb eséllyel fog tudni tényleg odalépni.”

Kiemelte még, hogy nemcsak a konkrét technika begyakorlása lényeges, hanem az is, hogy koncentráljunk arra, hogy ilyenkor mi játszódik le egy emberben, milyen pszichés faktorok játszanak szerepet; az ő összes képzésük ezzel kezdődik, hogy a tévhiteket átbeszélik, a vészhelyzetben a fejekben lejátszódó mindenféle gondolatot átbeszélik, hogy mi az, ami ilyenkor visszatartana attól, hogy oda merjünk lépni egy ilyen helyzetbe, hiszen ez rendkívül diszkomfortos tud lenni egy olyan embernek, akinek nem ez a foglalkozása.

„Ahhoz szoktam néha hasonlítani,

mintha egy nem énekes embert fölkérnék arra, hogy most akkor itt 20 ember előtt gyere ki és énekeljél el egy dalt.

Hát ezt az ember nem szeretné, a legtöbben nem szeretnek szerepelni, főleg nem olyan dologban, amiben nincsen napi rutinjuk. Viszont ha megértik azt, hogy egy ilyen helyzetben lehet, hogy hasonló lelki folyamatok játszódnak le bennük, akkor azt már előre el tudják dönteni, hogy egy ilyen helyzetben ezen túl kell, hogy lépjenek, mert egy ember életéről van szó. Izgulni lehet, félni lehet, teljesen normális, de nem akkor vagyunk bátrak, ha nem félünk, hanem akkor, ha ezen a félelmen túl tudunk lépni, és a félelmünk ellenére odalépünk ahhoz az emberhez, akinek mi tudjuk megmenteni az életét” – részletezte a mentőorvos.

Persze szerinte sem lehet teljes mértékben felkészülni, mert nem fogjuk tudni, hogy pontosan milyen a helyzet, de a felkészüléssel hozzá tudunk adni ahhoz, hogy legalább esélyünk legyen segíteni. Sok olyan helyzettel is találkoznak most már a sürgősségi betegellátásban, hogy többen mernek elkezdeni egy újraélesztést, elsősegélyt nyújtani a mentők kiérkezése előtt, és ez egyébként nagyon jó, mert a mentők kiérkezve sokkal nagyobb eséllyel tudnak segíteni.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél” – bátorító szavak a mentőorvostól

mentő

egészségügy

újraélesztés

márkus dávid

SOS elsősegély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél”
bátorító szavak a mentőorvostól

„Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél”
A laikusok is biztonsággal használhatják az automata és félautomata defibrillátorokat, mert ezek a készülékek hangutasításokkal segítik a felhasználókat, és nem lehet velük kárt okozni – hangsúlyozta az InfoRádiónak nyilatkozó sürgősségi szakorvos, mentőorvos, az SOS Elsősegély alapító-vezetője. Márkus Dávid arról is beszélt, hogy különösen fontos a defibrillátor használata olyan helyzetekben, ahol a mentők nem tudnak néhány percen belül a helyszínre érkezni.
Három napos szerelés – Máris megjavították a százhalombattai erőművet, plusz 360 megawatt

Három napos szerelés – Máris megjavították a százhalombattai erőművet, plusz 360 megawatt

A kormányfő a Facebookon köszönte meg a javításban részt vevők munkáját.
 

Paksi leállás – Milyen megoldások merülhetnek fel?

Előre jöhet Paks leállása, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat – rendkívüli döntések

Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

A gyáriparosok most már a „hogyan továbbról” szeretnének tudni

Kemény hangon kritizálja Magyar Pétert Paks-ügyben a Fidesz frakcióvezetője

Vízügy: nem igaz, hogy visszatartja a Duna vizét Ausztria és Németország!

Ürge-Vorsatz Diána: ennyire rossz helyzetre a klímakutatók sem számítottak

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol

Sorra jönnek a megszorítások az energiaválság miatt: cégek, városok és a közlekedés is takarékra kapcsol

Kötelező fogyasztáscsökkentés is jöhet, miközben egyre több cég és önkormányzat vezet be energiatakarékossági lépéseket.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain attacks 'selfish' response of some EU countries to Ceuta migrant crossings

Spain attacks 'selfish' response of some EU countries to Ceuta migrant crossings

Italy has temporarily suspended the Schengen arrangement with Spain as Prime Minister Giorgia Meloni called scenes in Ceuta "shocking".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 17:42
Három napos szerelés – Máris megjavították a százhalombattai erőművet, plusz 360 megawatt
2026. augusztus 1. 17:21
Százával térnek vissza a honvédséghez
×
×