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„Aki szelet vet, vihart arat” jelentésű, az Egyesült Államoknak célzott fárszi és angol nyelvű felirat egy épületmolinón a teheráni Enkelab (Forradalom) téren 2026. január 27-én, négy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: amerikai hadihajókat vezényeltek a Közel-Keletre. Trump január közepén Irán elleni csapásokat helyezett kilátásba, amiért a síita állam hatóságai aránytalan mértékben léptek fel a december végén kirobbant, országosra duzzadt kormányellenes tüntetések résztvevői ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

„Készüljön a távozásra a Közel-Keletről minden amerikai”

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok több közel-keleti nagykövetsége arra figyelmeztette szombaton a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készen kell állniuk a terület elhagyására, mert a regionális konfliktus súlyosbodhat.

Az ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai nagykövetség a közösségi médiában közzétett felhívásában azt tanácsolta a térségben tartózkodó amerikaiaknak, hogy tájékozódjanak a légi járatokról, és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait.

Meg kell tervezni a távozást, készülni kell arra, hogy zavarok adódhatnak a közlekedésben, járatokat törölnek majd, és esetleg légtérzárak is lehetnek a konfliktus kiéleződése esetén – írták a felhívásban.

Jordániában arra figyelmeztették az amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak távol az amerikai katonai bázisoktól, amelyek ismét iráni rakétacsapások célpontjai voltak a közelmúltban.

„Az iráni rezsim tettei kiszámíthatatlanok, ami abból is látszik, hogy nemrég előzetes provokáció híján, figyelmeztetés nélkül hajtottak végre támadásokat a térségben, és olyan területekre is kiterjesztették a csapásokat, amelyek korábban még nem voltak célpontok” – írták a jeruzsálemi nagykövetség figyelmeztetésében.

A héten Irán és az Egyesült Államok - több nap szünet után – kölcsönösen felújította az éjszakai támadásokat. A Közel-Keleten február 28-án kezdődött háború, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. Teherán válaszul a térségbeli arab országok ellen indított rakéta- és dróncsapásokat. A két ország júniusban egyetértési memorandumot kötött, amely a harci cselekmények leállítását is előirányozta, de a katonai műveletek nem sokkal később újraindultak.

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