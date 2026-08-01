„Készüljön a távozásra a Közel-Keletről minden amerikai”

Az ammáni, a jeruzsálemi és a bagdadi amerikai nagykövetség a közösségi médiában közzétett felhívásában azt tanácsolta a térségben tartózkodó amerikaiaknak, hogy tájékozódjanak a légi járatokról, és kövessék a helyi biztonsági hatóságok utasításait.

Meg kell tervezni a távozást, készülni kell arra, hogy zavarok adódhatnak a közlekedésben, járatokat törölnek majd, és esetleg légtérzárak is lehetnek a konfliktus kiéleződése esetén – írták a felhívásban.

Jordániában arra figyelmeztették az amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak távol az amerikai katonai bázisoktól, amelyek ismét iráni rakétacsapások célpontjai voltak a közelmúltban.

„Az iráni rezsim tettei kiszámíthatatlanok, ami abból is látszik, hogy nemrég előzetes provokáció híján, figyelmeztetés nélkül hajtottak végre támadásokat a térségben, és olyan területekre is kiterjesztették a csapásokat, amelyek korábban még nem voltak célpontok” – írták a jeruzsálemi nagykövetség figyelmeztetésében.

A héten Irán és az Egyesült Államok - több nap szünet után – kölcsönösen felújította az éjszakai támadásokat. A Közel-Keleten február 28-án kezdődött háború, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. Teherán válaszul a térségbeli arab országok ellen indított rakéta- és dróncsapásokat. A két ország júniusban egyetértési memorandumot kötött, amely a harci cselekmények leállítását is előirányozta, de a katonai műveletek nem sokkal később újraindultak.