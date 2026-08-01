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Nyitókép: Forsthoffer Ágnes/Facebook

Hőség- és áramkrízis – Megszólalt az átmeneti államfő

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Forsthoffer Ágnes szerint Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll, ám „minden közös nehézség egy lehetőség arra, hogy meg tudjuk mutatni Magyarország szebbik arcát”. Szerinte a mostani válságból megerősödve fog kijönni a magyarság.

Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló országgyűlési házelnök 3 perces Facebook-videóban szólt az ország lakosságához szombat este.

Szerinte Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll, a rendkívüli hőség és szárazság tovább fokozódik, a tavak, folyók apadnak, az erőművek is leállásra kényszerűlnek, miközben az energiahálózatra érkező igény nő, sok településen minden csepp víz ajándék.

A helyzet súlyos, és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek, ám „minden közös nehézség egy lehetőség arra, hogy meg tudjuk mutatni Magyarország szebbik arcát”.

„Felelősséggel, fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévó időszakon. Sok minden lehet, amiben különbözünk, de hiszek abban, hogy az egymás felé fordulás és a közös felelősségvállalás meg fogja erősíteni a magyar emberek közösségét” – hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes.

Amikor szerinte valamikor elhalasztja a porszívózást, az autómosást, pár fokkal visszaveszi a légkondit vagy nem használ szárítógépet, apródöntőst hoz; amikor ezt százezrek és millók teszik meg, „abból az egész ország ereje, a hazaszeretet rajzolódik ki”.

Szerinte a helyzet tanít is: miközben a világban milliók küzdenek meg naponta minden csepp vizért és az áramért, rájöhetünk arra, hogy erőfeszítéseink nem is jelentenek igazán nagy áldozatot,

példamutatással pedig gyernekeinknek is megmutatjuk, mit jelent felelősnek lenni egymáslért, nehézség idején nem vagyunk önzők, hanem képesek vagyunk valamiről lemondani egy közös cél érdekében, ekkor sokkal többet is teszünk a kritikus napok átvészelésénél,

„hazájuk szeretetét tanítjuk meg nekik”.

Forsthoffer Ágnes szerint a történelem bizonyítja, hogy Magyarország

  • segítőkész,
  • megértő,
  • jó szándékú,

most ezt a Magyarországot hívja cselekvésre.

„Jöjjön mindenki, tegye hozzá azt, amit tud, egy telefonhívást, egy pohár vizet, egy elhalasztott locsolást, egy termelésátütemezést, néhány órányi önkéntes munkát vagy egy figyelmes kérdést a szomszédhoz; keressük meg, hol van ránk szükség! Hála és köszönet mindenkinek, aki hozzáteszi azt, ami tőle telik, nem többet, csak annyit.”

Szerinte amikor ezen a nehéz időszakon is túl leszünk, a mindennapokban is óvjuk jobban tavainkat, folyóinkat, erdeinket és termőföldjeinket, és mindig lássuk meg bennük az életünket adó és összekötő erőforrást.

„Ugyanazzal a figyelemmel vigyázzunk Magyarország természeti kincseire, amellyel ezekben a napokban egymás felé forduklunk. Vigyázzunk magunkram, egymásra és együtt Magyarországra” – zárta gondolatait az „ügyvezető” köztársasági elnök.

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Kezdőlap    Belföld    Hőség- és áramkrízis – Megszólalt az átmeneti államfő

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Hőség- és áramkrízis – Megszólalt az átmeneti államfő

Hőség- és áramkrízis – Megszólalt az átmeneti államfő
Forsthoffer Ágnes szerint Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll, ám „minden közös nehézség egy lehetőség arra, hogy meg tudjuk mutatni Magyarország szebbik arcát”. Szerinte a mostani válságból megerősödve fog kijönni a magyarság.
 

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