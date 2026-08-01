Lekapcsolási sorrend megállapítását kéri a kormánytól az iparkamara

Az MKIK fontosnak tartja egyebek mellett országos energia-vészhelyzeti protokoll bevezetését, a kritikus ágazati sorrend rögzítését és gyors kompenzációs alap létrehozását. Ezek mellett említették a rugalmas fogyasztás piacának fejlesztését, a regionális import- és hálózati együttműködés erősítését, az energiaközösségek jogszabályi támogatását a fogyasztás optimalizálása érdekében, valamint a nagyfogyasztók kötelező adatszolgáltatását.

A köztestület megfontolásra érdemesnek tartja az augusztus 8-i, szombati munkanap áthelyezését egy szeptemberi szombati napra.

A kamara szerint a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozásokat szektoronként eltérően, a gazdaság működőképességét megőrizve vezetik be, a vállalati szférával egyeztetve.

A kereskedelmi szektorban a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés-alapú használatát, a reklám- és díszvilágítás korlátozását, a kirakatvilágítás mérséklését, valamint a nem létfontosságú berendezések lekapcsolását és az energiahatékonysági akciókat emelte ki az MKIK.

A szolgáltató szektorban az irodai fogyasztás csökkentését, az ügyfélfogadási rend módosítását, az energiatakarékos üzemmód kötelező alkalmazását, a nem létfontosságú IT-terhelések átcsoportosítását és a home office ösztönzését említették, valamint a közszolgáltatások, az állami és önkormányzati intézmények példamutatását.

Az ipari szektorban a műszakrend átszervezését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását, az energiaintenzív technológiák célzott kezelését, a saját tartalékok és a helyi energiatermelés bevonását, valamint újraindítási terv kötelező elkészítését tartják lehetséges megoldásnak.

Az MKIK közleménye szerint a válságkezelésbe szélesebb körben is be kívánnak kapcsolódni a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, illetve a civil szervezetek. Az összefogás minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a kamara hétfőn egyeztetést kezdeményez az együttműködni kívánó szervezetekkel. Az összefoglaló javaslatokat elküldték Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek is - közölte az MKIK.