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Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára a szilvásváradi négyesfogathajtó-világbajnokság sajtótájékoztatóján Budapesten, a Nemzeti Lovardában 2024. augusztus 26-án. Tizenhárom nemzet 41 versenyzője, köztük 13 világbajnok vesz részt a négyesfogathajtó-vb-n szeptember 4.és 8. között.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Schmidt Gábor: Már a szegedi kajak-kenu világbajnokság után meglehet a maximális kvótaszám Los Angeles-re

Infostart / InfoRádió

Egy év múlva kezdődik Szegeden a kajak-kenu világbajnokság, amelyet ötödször rendeznek meg a Maty-éren. Schmidt Gábor, a magyar szövetség elnöke mind a négy szakágat nagyon erősnek látja, és maximális kvótaszámot vár a Los Angeles-i olimpiára.

Egy év múlva kezdődik Szegeden a kajak-kenu világbajnokság, amelyet ötödször rendeznek meg a Maty-éren. Szegeden 1998, 2006, 2011 és 2019 után ötödször rendeznek vb-t, a sportág 1938 óta íródó történelmében csak Duisburg volt ilyen sokszor házigazda.

2019-hez hasonlóan ezúttal is az olimpia előtti utolsó vb-t rendezik, a Los Angeles-i ötkarikás játékokra alapjaiban megváltozott kvalifikációs rendszert pedig keretbe foglalja, hogy pár hónapja a szegedi világkupával kezdődött, és jövőre a világbajnoksággal zárul.

Ötvözni tervezik az elmúlt négy magyar világbajnokság vívmányait. „1998-ban az volt a feladatunk, hogy megteljen a nézőtér, akkor egy adott pillanatban már annyian jöttek el a versenyre, hogy le kellett állítani a beléptetést, és ez azóta minden világbajnokságon megtelnek a lelátók” – idézte fel a 28 évvel ezelőtti tornát a magyar kajak-kenu szövetség elnöke az InfoRádióban.

Schmidt Gábor az egyik legfőbb célnak azt nevezte, hogy jövőre is maximális részvétellel buzdítsanak a szurkolók Szegeden.

A tévéközvetítések során is újdonságokkal készülnek a világbajnokságra. „Szeretnénk még több információt megosztani a nézőkkel, ahogy a Forma-1-ben, vagy a síversenyeken is jól kiegészíti a látványt a sokféle adat” – mondta. Más látványosságokkal is készülnek, igaz arra nem tett ígéretet Schmidt Gábor, hogy az olimpiai bajnok Kopasz Bálintot egy drótkötélen emelik be a rajthoz, mint a hétvégén a DJ Oti-koncerten Sebestyén Balázst.

„A legfőbb a sportteljesítmény, ezért abban bízom, hogy a csapat az eddigi hagyományokhoz méltóan fog szerepelni” – fejezte ki reményét.

Új kvalifikációs rendszer az olimpiára

Teljesen új rendszerben történik a kvalifikáció Los Angelesre. Idén májusban Szegeden már az új szabályok szerint számították a pontokat, és eddig – négy verseny után – minden kvótahelyen szerepel magyar versenyző.

„Ha most lezárulna a kvalifikáció, akkor maximális kvótaszámmal képviselhetnék a szakágak Magyarországot a 2028-as olimpián”

– tájékoztatott a szövetség elnöke.

Mind a négy szakágat nagyon erősnek látja, talán a legkiegyensúlyozottabbnak érzi a magyar kajak-kenu sport történetében.

Már augusztusban folytatódik a pontszerzés: két hét múlva Poznanban lesz a világbajnokság. A szegedi vb után Japánban rendeznek két világkupa versenyt. Ugyanakkor a szövetségi elnök szerint már jövőre, Szegeden lezárulhat a magyarok kvótaszerzése.

„A hazai rendezésű vb, mindig nagy nyomás a versenyzőkre, de ha biztatja őket több tízezer ember, akkor azok a szoros befutók – amelyek most már a kajak-kenuban is jellemzőek – nekünk kedvezően fognak eldőlni” – emelte ki Schmidt Gábor.

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Kezdőlap    Sport    Schmidt Gábor: Már a szegedi kajak-kenu világbajnokság után meglehet a maximális kvótaszám Los Angeles-re

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