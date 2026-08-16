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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a Videoton UEFA-legendája

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Elhunyt Gömöri Ottó, 64 éves volt. Halálát vasárnap reggel jelnetették be.

Gömöri Ottó 1962. május 5-én született Hatvanban. Katonaévei alatt a Honvéd Szabó Lajos SE-ben focizott, majd 1984-ben igazolt a Videotonhoz. A székesfehérvári csapattal részt vett a klub történelmi UEFA-kupa-menetelésében: pályára lépett a Paris Saint-Germain elleni 1–0-s győzelem alkalmával, valamint a Manchester United elleni negyeddöntő visszavágóján is, ahol bár tizenegyest hibázott, csapata végül bejutott a döntőbe.

A Videotonnál eltöltött két idénye alatt 11 NB I-es mérkőzésen lépett pályára,

egyetlen élvonalbeli gólját 1984. október 6-án, a Ferencváros idegenbeli legyőzésekor szerezte.

Pályafutását sérülések nehezítették, ezért 1986-ban visszatért Hatvanba, később pedig Gyöngyösön futballozott.

Aktív pályafutása után 28 éven át dolgozott utánpótlásedzőként Hatvanban, utolsó időszakában pedig a Hatvani Lokomotív SE szakmai igazgatója volt.

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