Új uniós szabályok léptek életbe a csomagolásban – ez a legfőbb célja a jogalkotóknak

Az Európai Unió folyamatosan törekszik arra, hogy a környezettudatosság jegyében minél kisebb és minél egyszerűbben újrahasznosítható csomagolóanyagok kerüljenek forgalomba, akár a kereskedő cégeknél, például e-kereskedőknél, akár a gyártó cégeknél. Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója, vezető tanácsadója az InfoRádióban elmondta: a jogszabály 2025 februárjában lépett hatályba, és egy 18 hónapos átmeneti időszak zárult le augusztus 12-vel, ugyanakkor a rendeletnek a 2030-as, 2040-es évekre is vannak részszabályozásai.

Az e-kereskedőknek, gyártó cégeknek most arra kell törekedniük, hogy lehetőség szerint ne levegőt csomagoljanak be, és homogén legyen a csomagolási anyag. Utóbbi azt jelenti, hogy ha például papírba csomagolják a terméket, akkor lehetőség szerint a térkitöltő anyag és a ragasztószalag is papír legyen. Emellett

úgy kell létrehozni a csomagolóanyagot, hogy az lehetőség szerint kompakt méretű legyen, és minél egyszerűbben újrahasznosíthatóvá váljon.

A szabályozás valódi értelme Kulcsár István Róbert szerint az, hogy a kevesebb csomagolóanyag kisebb környezetterhelést jelent.

A vezető tanácsadó hangsúlyozta: a szabályozás az élelmiszergyártókra is vonatkozik, és olyan fontos hatása is van, hogy bár a PFAS nevű, „örök vegyi anyagnak” nevezett vegyületcsoport nagyon jó zsír- és víztaszító, mégis szabályozza a kiszorításukat a rendelkezés, mert felhalmozódnak a környezetben és az emberi szervezetben.

A legerőteljesebb intézkedések 2030-tól lépnek majd hatályba a kereskedők számára, addig egy viszonylag hosszú átmeneti időszak következik, amelyben Kulcsár István Róbert szerint a magyar hatóságok is a segítségnyújtásra és a tanácsadásra fognak törekedni. Lényeges elemként említette, hogy a webshopoknak megfelelőségi értékelést, illetve dokumentációt kell majd létrehozniuk, akkortól fog rájuk is vonatkozni az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség néven említett hulladékgazdálkodási rendszer.

Az uniós rendelet főbb előírásai 2026. augusztus 12-től kötelezően alkalmazni kell az új uniós rendelet (PPWR) előírásait. Már tilos az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban a rendeletben meghatározott PFAS-eket tartalmazó anyagok használata. A csomagolásgyártóknak pedig igazolniuk kell, hogy megfelelnek az általuk használt anyagok a szükséges követelményeknek. 2028-tól kezdődik az egységes uniós jelölések használata a csomagolásokon az anyagösszetételre vonatkozóan. Ennek célja, hogy a lakosság a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezhesse el azokat. 2030-ban a csomgolások már csak akkor hozhatók forgalomba, ha megfelelnek az újrahasznosítási követelményeknek is, mert ekkortól egyes csomagolásoknak már meghatározott szintű újrahasznosított anyagot is tartalmazniuk kell. 2035-től az újrahasznosíthatóságot már nem csak a csomagolás kialakítása alapján kell vizsgálni, annak ipari léptékben is újrahasznosíthatónak kell lennie. Fontos tudni, hogy az előállító nem feltétlenül az a vállalkozás, amely fizikailag legyártja a csomagolást. Alapesetben az a vállalkozás is előállítónak minősül, amely saját neve vagy védjegye alatt terveztet vagy gyártat csomagolást, illetve csomagolt terméket.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.