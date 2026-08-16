Új uniós szabályok léptek életbe a csomagolásban – ez a legfőbb célja a jogalkotóknak

Az Európai Unió folyamatosan törekszik arra, hogy a környezettudatosság jegyében minél kisebb és minél egyszerűbben újrahasznosítható csomagolóanyagok kerüljenek forgalomba, akár a kereskedő cégeknél, például e-kereskedőknél, akár a gyártó cégeknél. Kulcsár István Róbert, a Shoprenter társalapítója, vezető tanácsadója az InfoRádióban elmondta: a jogszabály 2025 februárjában lépett hatályba, és egy 18 hónapos átmeneti időszak zárult le augusztus 12-vel, ugyanakkor a rendeletnek a 2030-as, 2040-es évekre is vannak részszabályozásai.
Az e-kereskedőknek, gyártó cégeknek most arra kell törekedniük, hogy lehetőség szerint ne levegőt csomagoljanak be, és homogén legyen a csomagolási anyag. Utóbbi azt jelenti, hogy ha például papírba csomagolják a terméket, akkor lehetőség szerint a térkitöltő anyag és a ragasztószalag is papír legyen. Emellett
úgy kell létrehozni a csomagolóanyagot, hogy az lehetőség szerint kompakt méretű legyen, és minél egyszerűbben újrahasznosíthatóvá váljon.
A szabályozás valódi értelme Kulcsár István Róbert szerint az, hogy a kevesebb csomagolóanyag kisebb környezetterhelést jelent.
A vezető tanácsadó hangsúlyozta: a szabályozás az élelmiszergyártókra is vonatkozik, és olyan fontos hatása is van, hogy bár a PFAS nevű, „örök vegyi anyagnak” nevezett vegyületcsoport nagyon jó zsír- és víztaszító, mégis szabályozza a kiszorításukat a rendelkezés, mert felhalmozódnak a környezetben és az emberi szervezetben.
A legerőteljesebb intézkedések 2030-tól lépnek majd hatályba a kereskedők számára, addig egy viszonylag hosszú átmeneti időszak következik, amelyben Kulcsár István Róbert szerint a magyar hatóságok is a segítségnyújtásra és a tanácsadásra fognak törekedni. Lényeges elemként említette, hogy a webshopoknak megfelelőségi értékelést, illetve dokumentációt kell majd létrehozniuk, akkortól fog rájuk is vonatkozni az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség néven említett hulladékgazdálkodási rendszer.
A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.