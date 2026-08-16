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A Tisza a kiskörei vízlépcsõnél 2026. június 29-én. A folyó ezen a napon elérte a valaha volt legkisebb vízállást, a -342 centiméteres értéket.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem csak a Duna, a Tisza is katasztrofális állapotban van, a búvárokat is bevetették Szolnoknál

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Történelmi mélypontra esett a Tisza vízállása Szolnoknál, miután a Kisköre alatti szakasz folyamatosan apad. A kritikus helyzet miatt a szakemberek darukkal és búvárok közreműködésével pozicionálták át a vízkivételi úszóművet, hogy garantálják a helybéliek zavartalan ivóvízellátását.

A Tisza vízállása Szolnoknál elérte az eddig mért legkisebb, mínusz 305 centiméteres értéket – írja a szoljon.hu.

A folyó alacsony vízszinte miatt még június elején telepítettek egy vízkivételi úszóművet a szolnoki felszíni vízmű mederpilléréhez. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) közlése szerint a Tisza-tóból történő vízkormányzással dolgoznak a vízszint tartásán, a folyamatos apadás miatt azonban a napokban újabb beavatkozásra volt szükség.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. darujának segítségével, valamint búvárok és vízügyi szakemberek közreműködésével átpozicionálták az úszómű nyomócsöveit.

A berendezés szivattyúival elvégzett sikeres próbaüzem biztosítja, hogy a kritikus helyzet ellenére is zavartalan maradjon a térség ivóvízellátása.

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Nem csak a Duna, a Tisza is katasztrofális állapotban van, a búvárokat is bevetették Szolnoknál

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