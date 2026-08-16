A Wekerle Sándor Lakásépítési program ösztönözni fogja a bérlakásépítést – ígéri a közlekedési és beruházási miniszter - a nap hírei

Megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét hétfőn, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként -számolt be a vízügyi szakemberek döntéséről a miniszterelnök vasárnap délután. Magyar Péter a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Hozzátette: a turbina ismételt kikapcsolása csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt, ezért hétfő reggeltől újraindul a víz beszivattyúzása a hajótestekbe. Hozzátette: a paksi atomerőműnél 9 centiméterre áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől.

Őrizetbe vették az M3-as autópályán vasárnap hajnalban felborult lengyel rendszámú busz sofőrjét. A tragédiában 12 lengyel állampolgár meghalt. A busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is sérüléseket szenvedett. Közülük kilencen nagyon súlyos állapotban vannak, ötük állapota életveszélyes. A jármű vezetője feltehetően elaludt. Magyar Péter kormányfő részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és Donald Tusk kományfőnek, aki köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek.

Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány külön repülőgépet küld Magyarországra - jelentette be a lengyel kormányfő. A sérültek hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek. A budapesti lengyel nagykövetség külön tájékoztató telefonvonalat indított a buszon utazók hozzátartozói számára.

A pénzügyminiszter szerint 100 milliárd forintos lehet a megtakarítás az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Kármán András a Facebook-oldalán azt írta, az előző kormány 150 milliárdért akarta odaani a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben, pedig az eddigi koncesszor és a Magyar Közútkezelő is 50 milliárd forintos ajánlatot tett az érintett szakasz kezelésére.

A Wekerle Sándor Lakásépítési program ösztönözni fogja a bérlakásépítést - írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzésben árulkodónak nevezte az előző kormány lakáspolitikai intézkedéseinek eredménytelenségét. A miniszter szerint az elmúlt évben egymillió emberre 1256 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat: Vitézy Dávid hangsúlyozta: a Wekerle Sándor program az adó- és építési szabályok módosításán keresztül is hozzá fog járulni ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető bérlakás, kollégium épüljön.

Közhang néven indít társadalmi egyeztetési platformot a jövő héttől Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. A Tisza Párt alelnöke úgy fogalmazott: hónapok óta dolgoznak egy Európában is újszerű megoldáson, amely mindezt egy helyen teszi lehetővé. Radnai Márk szerint a Közhangon az országos és helyi ügyeket nyitják meg az emberek előtt.

Románia megvédi légterét, és szövetségesei is mellette állnak – jelentette ki a román védelmi miniszter, miután vasárnap hajnalban egy drón hatolt be az ország légterébe. Radu Miruta közlése szerint a pilóta nélküli eszköz Moldova irányából érkezett, és egy Spanyolország által üzemeltetett NATO-harci gép semmisítette meg Galac közelében. A drón roncsai lakatlan területen csapódtak be, a hatóságok szerint a lakosságot nem fenyegette veszély.

Horvátországban őrizetbe vettek négy embert szándékos gyújtogatás gyanújával, miután Zadar térségében az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett. Az RTL horvát televízió értesülései szerint az őrizetbe vettek közül hárman horvát állampolgárok, egyikük pedig külföldi nő. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az őrizetbe vett személyek kapcsolatba hozhatók-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett további tüzekkel.

Belgiumban továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet, eddig legkevesebb háromezer hektár égett le. Belgium legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében péntek este csaptak fel a lángok. A környékbeli lakosok mellett több német településen élőt is felszólítottak arra, hogy készüljenek házaik elhagyására.

Továbbra is tombol a tűz Szkírosz szigetén. Szalamiszon a tűznek két halálos áldozata is volt a hétvégén. Jelenleg mintegy száz tűzoltó vesz részt a mentési munkálatokban, akiket 11 repülőgép és 5 helikopter, valamint mintegy húsz földi jármű támogat.

A dél-spanyolországi Andalúziában tíz nap után stabilizálták a nagy kiterjedésű, 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet - jelentette be a tartományi elnök Huelvában. Juan Manuel Moreno tájékoztatása szerint a hatóságok engedélyt adtak arra, hogy a környező 11 településre visszatérhessen az elővigyázatosságból kitelepített lakosság, több mint négyszáz ember.