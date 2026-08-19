ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.37
usd:
311.68
bux:
149113.26
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettő Svédország, kettő pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Északi Áramlat: őrizetbe vettek egy ukrán búvárt

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek Horvátországban egy ukrán állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt az Északi Áramlat gázvezetékek ellen csaknem négy évvel ezelőtt elkövetett szabotázsakcióhoz – jelentette be a német ügyészség.

A karlsruhe-i testület azt közölte, hogy a Volodimir Z.-ként megnevezett, búvárvizsgával rendelkező férfit a helyi hatóságok Pula városában vették őrizetbe.

Az ügyészség szerint a gyanúsított annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm-sziget közelében.

Volodimir Z. ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben.

A német ügyészség júliusban már vádat emelt a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított, Szerhij Kuznyecov néven azonosított ukrán férfi ellen. Német lapértesülések szerint Jens Rommel főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető.

Az ügyészség szerint Kuznyecov - aki korábban az ukrán hadseregben is szolgált – vezette a csapatot, amely a robbanószert a vezetékeken elhelyezte.

Volodimir Z.-t tavaly szeptemberben már őrizetbe vették Lengyelországban, és október elején 40 napos előzetes letartóztatásba helyezték, a varsói bíróság azonban elutasította a férfi kiadatását, és szabadon bocsátotta őt az előzetes letartóztatásból. A testület a döntést azzal indokolta, hogy nem áll rendelkezésre semmilyen bizonyító anyag, mivel a német fél "csak nagyon általános információkat" továbbított róla Varsónak.

A 2022 szeptemberében elkövetett robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 és a még üzembe helyezésre váró Északi Áramlat-2 gázvezetéket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Északi Áramlat: őrizetbe vettek egy ukrán búvárt

rongálás

vezeték

északi áramlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
65 dolgozót veszélyeztethettek az iváncsai akkugyárban

65 dolgozót veszélyeztethettek az iváncsai akkugyárban

Százmillió forintos munkavédelmi bírságot szabtak ki az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, miután 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztető körülményeket állapítottak meg – közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valóban választások jöhetnek Ukrajnában a háborús helyzetben? Kiderült, mekkora esélye lenne Zelenszkijnek megtartani a hatalmat

Valóban választások jöhetnek Ukrajnában a háborús helyzetben? Kiderült, mekkora esélye lenne Zelenszkijnek megtartani a hatalmat

Ukrajnában legutóbb 2019-ben tartottak választásokat, a háború kitörése óta érvényben lévő hadiállapot azonban elvileg tiltja azok kiírását.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel confirms it opened fire on vehicle carrying five-year-old Hind Rajab in Gaza

Israel confirms it opened fire on vehicle carrying five-year-old Hind Rajab in Gaza

She initially survived the attack but her body was recovered days later in Gaza City in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 15:56
Új védelmi miniszter Ukrajnában
2026. augusztus 19. 15:08
Gyökeresen átalakítják a fegyvertartást Ausztráliában az antiszemita lövöldözés nyomán
×
×