Északi Áramlat: őrizetbe vettek egy ukrán búvárt

A karlsruhe-i testület azt közölte, hogy a Volodimir Z.-ként megnevezett, búvárvizsgával rendelkező férfit a helyi hatóságok Pula városában vették őrizetbe.

Az ügyészség szerint a gyanúsított annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm-sziget közelében.

Volodimir Z. ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben.

A német ügyészség júliusban már vádat emelt a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított, Szerhij Kuznyecov néven azonosított ukrán férfi ellen. Német lapértesülések szerint Jens Rommel főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető.

Az ügyészség szerint Kuznyecov - aki korábban az ukrán hadseregben is szolgált – vezette a csapatot, amely a robbanószert a vezetékeken elhelyezte.

Volodimir Z.-t tavaly szeptemberben már őrizetbe vették Lengyelországban, és október elején 40 napos előzetes letartóztatásba helyezték, a varsói bíróság azonban elutasította a férfi kiadatását, és szabadon bocsátotta őt az előzetes letartóztatásból. A testület a döntést azzal indokolta, hogy nem áll rendelkezésre semmilyen bizonyító anyag, mivel a német fél "csak nagyon általános információkat" továbbított róla Varsónak.

A 2022 szeptemberében elkövetett robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 és a még üzembe helyezésre váró Északi Áramlat-2 gázvezetéket.