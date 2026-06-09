Az ukránok rátámadtak a krími hídra

A kormányzó szerint több mint húsz, a hídra irányított drónt lőttek le. "Csongarban ismét károk keletkeztek a hídon az ukrán drónok éjszakai támadása miatt. A hídon ismét lezárták a forgalmat" - írta Szaldo.

Emiatt a gépkocsiforgalmat a hatóságok a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került Herszon megye és az elcsatolt Krím közigazgatási határán található három közúti átkelőhely közül Dzsankoj helyett Armjanszk és Perekop felé terelték.

A Belgorod megyei Dobroje községnél egy civil megsérült a gépkocsiját ért dróncsapásban.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 140 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg nyolc régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött. Több nagyvárosban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőterek forgalmát.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete közölte, hogy az elmúlt héten 43 orosz civil vesztette életét ukrán katonai csapások következtében, 234 pedig megsebesült, köztük 18 kiskorú. A sérülések 94 százalékát dróntámadások okozták.