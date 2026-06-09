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Ukrán dróntámadás füstje Szentpétervár felett 2026. június 3-án, amelynek hajnalán Alekszandr Drozgyenko leningrádi kormányzó szerint félszáz ukrán drónt lõtt le az orosz légvédelem a térségben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy ukrán drónok csapódtak egy szentpétervári olajtárolóba. Az orosz nagyvárosban ezen a napon kezdõdik az évenkénti nemzetközi gazdasági fórum, Vlagyimir Putyin orosz elnök és 74 ország képviselõinek részvételével.
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Az ukrán elnök megindokolta a Moszkva és Szentpétervár elleni dróncsapásokat

Infostart / MTI

A nagy hatótávolságú csapások célja, amikor a drónok Moszkva környéki lakóházak felett, illetve Szentpétervár felett zúgnak, az, hogy e városok lakói megérezzék, milyen is a háború - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Guardian című brit lapnak adott interjújában, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett.

„A győzelem ebben a háborúban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri: a háború szörnyű dolog, a háború nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Úgy gondolom, hogy ez éppen egy ilyen pillanat” – hangsúlyozta az államfő.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta:

soha nem fog lemondani a Donyec-medencéről,

ahogyan azt Moszkva szeretné.

A találkozóról Zelenszkij kijelentette: „úgy gondolom, hogy Putyin környezetében különböző emberek vannak. Az egyik felük folytatni akarja a háborút, másik felük viszont meg akarja állítani. Úgy vélem, az üzleti élet szereplői megértik, hogy Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van. Nagyon közel áll az összeomláshoz”.

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