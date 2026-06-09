Az ukrán elnök megindokolta a Moszkva és Szentpétervár elleni dróncsapásokat

„A győzelem ebben a háborúban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri: a háború szörnyű dolog, a háború nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Úgy gondolom, hogy ez éppen egy ilyen pillanat” – hangsúlyozta az államfő.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta:

soha nem fog lemondani a Donyec-medencéről,

ahogyan azt Moszkva szeretné.

A találkozóról Zelenszkij kijelentette: „úgy gondolom, hogy Putyin környezetében különböző emberek vannak. Az egyik felük folytatni akarja a háborút, másik felük viszont meg akarja állítani. Úgy vélem, az üzleti élet szereplői megértik, hogy Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van. Nagyon közel áll az összeomláshoz”.