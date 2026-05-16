Erről minden magyarnak tudnia kell, aki Horvátországba készül

A horvát közszolgálati televíziónak (HRT) nyilatkozva Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közölte: idén április 30-ig 5061 hektárnyi terület égett le az országban. A főparancsnok hozzátette, hogy a szezon már az év első hónapjaiban is megterhelőbbnek bizonyult a tavalyinál: míg 2025 azonos időszakában öt alkalommal kellett bevetni a légi tűzoltó erőket, idén már tizenkilencszer volt szükség a bevetésükre.

Tucakovic szerint a nyári tűzvédelmi szezonra való felkészülés az utolsó szakaszába ért. Mint mondta, országszerte rendszeres gyakorlatokat és továbbképzéseket tartanak, folyik a légi egységek felkészítése, valamint a terep megszervezése és a tűzoltók rendes, illetve rendkívüli átcsoportosításának tervezése is.

Kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Példaként említette

a Krka Nemzeti Parkban elvégzett munkát, több mint négyezer köbméter faanyag eltávolítását utak járhatóvá tétele, egyúttal a tűzveszély jelentős csökkentése érdekében.

A HRT beszámolója szerint idén is megrendezik a Biztonság 26 elnevezésű tűzoltógyakorlatot két helyszínen: Karlovac megyében egy vasúti balesetet szimulálnak, az Ucka-alagút térségében pedig több mentőszolgálat és a légi egységek együttműködését tesztelik.

Tucakovic május elején a Split közelében fekvő vucevicai tűzoltó-oktatási központban 22 tűzoltóegységnek adott át kifejezetten erdőtüzek oltására szolgáló felszerelést. Ezek egy 30 millió eurós országos felszerelés-beszerzési projekt részét képezik, amelynek keretében 10 224 tűzoltót látnak el.

A főparancsnok közölte még, hogy 2026-ban és 2027-ben összesen 78 erdei tűzoltó járművet gyártanak le a hazai tűzoltószövetségek számára. Split-Dalmácia megyében a szezonban mintegy 1700 tűzoltót állítanak készenlétbe.

Horvátországban június 1-jétől általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzgyújtásra, de Tucakovic szerint ha az időjárási és tűzvédelmi körülmények a mostanihoz hasonlóan alakulnak, a korlátozásokat korábban is bevezethetik. Hozzátette: erre idén már volt példa, különösen Sibenik-Knin megyében, ahol a nagyobb tüzek miatt a főszezon előtt figyelmeztetni kellett a lakosságot, és korábban kellett elrendelni a tűzgyújtási tilalmat.