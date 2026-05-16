Infostart.hu
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Aerial view of beach with stones and rocks, alone boat in adriatic sea at sunset in summer. Top view of yacht in transparent blue water. Travel in Croatia. Nature background. Landscape with ocean
Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Erről minden magyarnak tudnia kell, aki Horvátországba készül

Infostart / MTI

Horvátország súlyos tűzvédelmi szezonra készül, miután az év eleje óta húsz százalékkal több tűzesetet jegyeztek fel, és hetven százalékkal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest.

A horvát közszolgálati televíziónak (HRT) nyilatkozva Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közölte: idén április 30-ig 5061 hektárnyi terület égett le az országban. A főparancsnok hozzátette, hogy a szezon már az év első hónapjaiban is megterhelőbbnek bizonyult a tavalyinál: míg 2025 azonos időszakában öt alkalommal kellett bevetni a légi tűzoltó erőket, idén már tizenkilencszer volt szükség a bevetésükre.

Tucakovic szerint a nyári tűzvédelmi szezonra való felkészülés az utolsó szakaszába ért. Mint mondta, országszerte rendszeres gyakorlatokat és továbbképzéseket tartanak, folyik a légi egységek felkészítése, valamint a terep megszervezése és a tűzoltók rendes, illetve rendkívüli átcsoportosításának tervezése is.

Kiemelte az erdőterületek, a tűzvédelmi sávok és az erdei utak karbantartásának fontosságát. Példaként említette

a Krka Nemzeti Parkban elvégzett munkát, több mint négyezer köbméter faanyag eltávolítását utak járhatóvá tétele, egyúttal a tűzveszély jelentős csökkentése érdekében.

A HRT beszámolója szerint idén is megrendezik a Biztonság 26 elnevezésű tűzoltógyakorlatot két helyszínen: Karlovac megyében egy vasúti balesetet szimulálnak, az Ucka-alagút térségében pedig több mentőszolgálat és a légi egységek együttműködését tesztelik.

Tucakovic május elején a Split közelében fekvő vucevicai tűzoltó-oktatási központban 22 tűzoltóegységnek adott át kifejezetten erdőtüzek oltására szolgáló felszerelést. Ezek egy 30 millió eurós országos felszerelés-beszerzési projekt részét képezik, amelynek keretében 10 224 tűzoltót látnak el.

A főparancsnok közölte még, hogy 2026-ban és 2027-ben összesen 78 erdei tűzoltó járművet gyártanak le a hazai tűzoltószövetségek számára. Split-Dalmácia megyében a szezonban mintegy 1700 tűzoltót állítanak készenlétbe.

Horvátországban június 1-jétől általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzgyújtásra, de Tucakovic szerint ha az időjárási és tűzvédelmi körülmények a mostanihoz hasonlóan alakulnak, a korlátozásokat korábban is bevezethetik. Hozzátette: erre idén már volt példa, különösen Sibenik-Knin megyében, ahol a nagyobb tüzek miatt a főszezon előtt figyelmeztetni kellett a lakosságot, és korábban kellett elrendelni a tűzgyújtási tilalmat.

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományi és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön" – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Döntött Magyar Péter: felmentette Havasi Bertalant

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát. Orbán Viktor korábbi közvetlen munkatársa a döntés után egyértelművé tette: nem mond le a végkielégítéséről. Hangsúlyozta, hogy ő maga fogja eldönteni, mire költi a pénzt - írta a Telex.

Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről

Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében.

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

