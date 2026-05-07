A Hszinhua kínai hírügynökség felvételén Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a Központi Katonai Bizottság elnöke megtartja újévi beszédét Pekingben 2025. december 31-én.
Nyitókép: MTI/AP/Hszinhua/Jan Jan

Bajban az európai ipar, Kína a mennyiségről átvált a minőségre és hatékonyságra az új ötéves tervvel

Az új kínai ötéves terv az elemzések szerint tovább növelheti Európa iparának a válságát, miközben a csúcstechnológiák terén is előz az ázsiai szuperhatalom.

Kína legújabb ötéves terve egyre komolyabb kihívást jelent az európai ipar számára. Peking a hagyományos ágazatok modernizálása mellett a csúcstechnológiák terén is felzárkózna. Mindeközben az Európai Unió külkereskedelmi hiánya tovább növekszik, és az elipartalanodás réme fenyeget – írja a Portfolio összegzése a Bloomberg cikke alapján. Eközben Belgium azt kéri – Franciaország mellett – az Európai Bizottságtól, hogy a lehető legkeményebb válaszcsapással reagáljon a kínai dömpingre. Németország kaphatja a legnagyobb a pofont, ami a szoros ipari kapcsolatok miatt Magyarországot is nagyon megütheti.

A márciusban közzétett kínai ötéves terv

  • a vegyipar
  • és a gépgyártás

megújítását tűzte ki célul

Emellett olyan feltörekvő területekre is fókuszál, mint

  • a robotika,
  • a biogyógyászat,
  • a kvantumtechnológia,
  • a 6G-hálózatok és
  • a magfúziós energia.

Ezek mind olyan ágazatok, amelyekben Európa eddig versenyelőnyt élvezett.

Kína ráadásul a nyugati országok szintjére kívánja emelni a kutatás-fejlesztési kiadásait.

Mindez újabb riasztó jelzés az európai vállalatok számára, mivel ezen szektorok felemelkedéséből Németország és más ipari központok hosszú ideig profitáltak, de most már az ázsiai nagygazdaság közvetlen fenyegetést jelent.

A Goldman Sachs közgazdászainak becslése szerint Kína megújult iparpolitikája és kereskedelmi expanziója 2029 végéig az euróövezet GDP-jének 0,6 százalékába kerülhet. Németország esetében ez akár 0,9 százalékos gazdasági visszahúzó hatást is jelenthet, ami átgyűrűzhet Magyarországra is a szoros gazdasági kapcsolatokon keresztül.

Európa legnagyobb gazdasága a koronavírus-járvány óta alig növekedett, ipari termelése pedig 2017 vége óta csökkenő tendenciát mutat. A Kínába irányuló német autóexport 2025-ben összeomlott. Eközben Kína a világ legnagyobb autóexportőrévé vált az elektromos járművek terén elért áttörésének köszönhetően.

A német gépipari szakmai szervezet, a VDMA pekingi képviselője, Claudia Barkowsky szerint a korábbi ötéves tervek megvalósulásának tapasztalatai miatt soha nem látott érdeklődés övezi az új stratégiát.

Kína most a mennyiségről a minőségre, a hatékonyságra és a fenntarthatóságra vált.

Ez egyre inkább érinti azokat a területeket, ahol az európai gépipar hagyományosan erős volt – fogalmazott a szakember.

Franciaországot sem kíméli a kínai előretörés, mert a repülőgépiparban az Airbus és a Safran, a gyógyszeriparban pedig a Sanofi szembesülhet egyre élesebb versennyel. A Renault mindeközben olcsóbb elektromos modellekkel próbálja kivédeni a kínai térhódítást.

Emmanuel Macron francia elnök fenntarthatatlannak nevezte Kína Európai Unióval szembeni külkereskedelmi többletét, és erélyes intézkedéseket helyezett kilátásba. Ehhez csatlakozott a Politico szerint Belgium kormánya is.

Az Európai Bizottság iparélénkítő jogszabálytervezete az európai gyártás GDP-n belüli arányát a 2024-es 14,3 százalékról 2035-re 20 százalékra emelné. Ezt többek között a közbeszerzések során alkalmazott európai preferenciákkal érnék el.

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliztak. Ázsiában folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedéssel indult a kereskedés, azonban a nyitástól távolodva szép lassan elolvadtak a pluszok. Az USA-ban szintén csak mérsékelt elmozdulások látszanak a mai kereskedésben.

Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

A szláv mitológia a szláv népek hitvilágának összefoglaló neve, mely sokkal kevésbé ismert mint a germán, a római vagy akár az egyiptomi mitológia.

Hantavirus outbreak not the start of a pandemic, WHO says, as five cases confirmed on cruise ship

Investigations into the outbreak are still under way, World Health Organization officials tell a news conference.

