ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A fedélzeti biztonsági kamerával rögzített videófelvételrõl készült képen a Global Sumud Flotilla elnevezésû hajóraj aktivistái feltartott kézzel állnak az egyik hajó fedélzetén, amelyet megszállt az izraeli haditengerészet a Földközi-tengeren, Kréta görög sziget térségében 2026. április 30-ra virradóan. Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy a zsidó állam õrizetbe vette a flotilla 175 aktivistáját, akik Szicíliából és más dél-európai kikötõkbõl a napokban indultak útnak a Gázai övezetbe, hogy az izraeli tengeri blokádon átjutva humanitárius segélyt juttassanak az övezetbe. Az izraeli haditengerészet 2025. októberben elfogta a szervezõk elõzõ segélyszállítmányát is, és mintegy 450 résztvevõt õrizetbe vett.
Nyitókép: -

Egy magyart is leszedtek a segélyhajókról – közleményt adott ki a külügy

Infostart

Nemzetközi vizeken, Kréta közelében tartóztatta fel az izraeli haditengerészet a Gáza felé tartó Global Sumud Flotilla több járművét csütörtök hajnalban. A 175 elfogott aktivista között van egy magyar állampolgár, Walter Richárd is, akinek hollétéről a Külgazdasági és Külügyminisztérium adott tájékoztatást.

Izraeli közlés szerint a haditengerészet 22 hajót vont intézkedés alá, amelyek a Gázai övezet tengeri blokádját kísérelték meg áttörni. Gideon Száár izraeli külügyminiszter provokációnak minősítette az akciót, és kijelentette, hogy a blokád megsértését továbbra is megakadályozzák. Az aktivistákat a tervek szerint Görögországban teszik partra.

A misszióban részt vevő magyar férfi, a Barcelonában élő Walter Richárd az indulás előtt tett nyilatkozatában kiemelte: első magyarként csatlakozott a szolidaritási akcióhoz. A zsidó származású aktivista, aki harmadik generációs holokauszt-túlélőként definiálta magát, kötelességének nevezte, hogy felemelje szavát az igazságtalanság ellen és segítse a blokád alatt álló palesztin lakosságot - írja a blikk.hu.

Augusta, 2026. április 27. A Global Sumud Flotilla elnevezésû hajóraj útnak indul a Gázai övezet lakosságának gyûjtött újabb segélyszállítmánnyal a szicíliai Siracusa melletti Augustából 2026. április 26-án, az övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti tûzszünet hetedik hónapjában. Az ezúttal 56 vízi jármûvel induló flotillában az Open Arms spanyol segélyszervezet és a Greenpeace környezetvédõ szervezet hajói is jelen vannak, céljuk a palesztin terület tengeri blokádjának áttörése és egy tartós humanitárius folyosó kialakítása. Az izraeli haditengerészet 2025. októberben elfogta a szervezõk elõzõ segélyszállítmányát, és mintegy 450 résztvevõt õrizetbe vettek, köztük Greta Thunberg svéd aktivistát is. MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino
A Külgazdasági és Külügyminisztérium Sajtó Főosztályának tájékoztatása szerint a feltartóztatott hajók és legénységük – köztük a magyar állampolgár – jelenleg Kréta partjainál tartózkodnak. A tárca közölte: a legénység szabadon elhagyhatja a járműveket, a görög hatóságok pedig segítik az érintettek eljutását a krétai repülőtérre.

A magyar diplomácia krétai tiszteletbeli konzulján keresztül folyamatosan követi az eseményeket, péntek délutánra pedig az athéni nagykövetség konzulja is a helyszínre érkezik, hogy személyesen járjon el a magyar állampolgár érdekében. Csütörtök este Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt tüntetést tartottak a férfi szabadon bocsátása érdekében.

Az április 12-én Barcelonából indult „Tavaszi Flotilla” a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű civil kezdeményezés: a misszióban 70 ország közel 1000 önkéntese, köztük orvosok és jogászok vettek részt mintegy 70 hajóval.

Kezdőlap    Külföld    Egy magyart is leszedtek a segélyhajókról – közleményt adott ki a külügy

hajó

gáza

blokád

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. játékhéten, pénteken 2026-ban

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/18. heti, pénteki nyerőszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 08:52
Elkezdődik az amerikai katonák kivonása
2026. május 2. 07:31
Donald Trump bejelentette a fegyveres harcok végét
×
×