Egy magyart is leszedtek a segélyhajókról – közleményt adott ki a külügy

Izraeli közlés szerint a haditengerészet 22 hajót vont intézkedés alá, amelyek a Gázai övezet tengeri blokádját kísérelték meg áttörni. Gideon Száár izraeli külügyminiszter provokációnak minősítette az akciót, és kijelentette, hogy a blokád megsértését továbbra is megakadályozzák. Az aktivistákat a tervek szerint Görögországban teszik partra.

A misszióban részt vevő magyar férfi, a Barcelonában élő Walter Richárd az indulás előtt tett nyilatkozatában kiemelte: első magyarként csatlakozott a szolidaritási akcióhoz. A zsidó származású aktivista, aki harmadik generációs holokauszt-túlélőként definiálta magát, kötelességének nevezte, hogy felemelje szavát az igazságtalanság ellen és segítse a blokád alatt álló palesztin lakosságot - írja a blikk.hu.

Augusta, 2026. április 27. A Global Sumud Flotilla elnevezésû hajóraj útnak indul a Gázai övezet lakosságának gyûjtött újabb segélyszállítmánnyal a szicíliai Siracusa melletti Augustából 2026. április 26-án, az övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti tûzszünet hetedik hónapjában. Az ezúttal 56 vízi jármûvel induló flotillában az Open Arms spanyol segélyszervezet és a Greenpeace környezetvédõ szervezet hajói is jelen vannak, céljuk a palesztin terület tengeri blokádjának áttörése és egy tartós humanitárius folyosó kialakítása. Az izraeli haditengerészet 2025. októberben elfogta a szervezõk elõzõ segélyszállítmányát, és mintegy 450 résztvevõt õrizetbe vettek, köztük Greta Thunberg svéd aktivistát is. MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Sajtó Főosztályának tájékoztatása szerint a feltartóztatott hajók és legénységük – köztük a magyar állampolgár – jelenleg Kréta partjainál tartózkodnak. A tárca közölte: a legénység szabadon elhagyhatja a járműveket, a görög hatóságok pedig segítik az érintettek eljutását a krétai repülőtérre.

A magyar diplomácia krétai tiszteletbeli konzulján keresztül folyamatosan követi az eseményeket, péntek délutánra pedig az athéni nagykövetség konzulja is a helyszínre érkezik, hogy személyesen járjon el a magyar állampolgár érdekében. Csütörtök este Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete előtt tüntetést tartottak a férfi szabadon bocsátása érdekében.

Az április 12-én Barcelonából indult „Tavaszi Flotilla” a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű civil kezdeményezés: a misszióban 70 ország közel 1000 önkéntese, köztük orvosok és jogászok vettek részt mintegy 70 hajóval.