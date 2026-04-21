ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.44
usd:
307.97
bux:
136410.66
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ilie Bolojan beszél a román képviselőház és szenátus együttes ülésén Bukarestben 2025. június 23-án. A kétkamarás román parlament bizalmat szavazott a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Ilie Bolojan miniszterelnök (PNL) vezette koalíciós kormánynak.
Nyitókép: MTI/Baranyi Ildikó

A román miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül

Infostart / MTI

A Bukarestben kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra készül és nem fog újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – jelentette be kedden a PNL-t vezető Ilie Bolojan miniszterelnök, miután a PSD megvonta tőle támogatását.

A PNL vezetősége felhatalmazta kedden a párt tárgyalóküldöttségét, hogy tárgyaljon a kisebbségi kormányzás lehetőségéről az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával.

Azt valószínűsítette, hogy amennyiben a PSD valóban visszahívja minisztereit a kormányból, az illető tárcák vezetését a PNL, az USR és RMDSZ miniszterei fogják ideiglenesen átvenni.

Bolojan hozzátette: a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a román parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésére álló mintegy 10 milliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek.

A miniszterelnök kitérő választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy fog-e a PNL a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó ellenzékkel tárgyalni a kisebbségi kormány működtetéséhez szükséges parlamenti támogatásról, tekintettel arra, hogy a koalíció maradékának a PSD nélkül nincs többsége a parlamentben. Annyit mondott erről, hogy a párttól kapott mandátum alapján egyelőre csak a koalíciós partnerekkel fognak tárgyalni.

Bolojan azt mondta: nem zárható ki, hogy a PSD az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) összefogva bizalmatlansági szavazással fogja megbuktatni a kormányát, de elhárította azokat a kérdéseket, amelyek azt próbálták tisztázni, hogy hajlandó lenne-e a PNL ilyen esetben egy PSD-s, egy másik PNL-es, vagy egy pártonkívüli szakértő miniszterelnök beiktatását támogatni.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicusor Dan államfő szerdára egyeztetésre hívta a tavaly júniusban megalakult kormánykoalíció pártjait, hogy megoldást keressenek a PSD döntése nyomán kialakult válságra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    A román miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül

románia

kisebbségi kormány

ilie bolojan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő
Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról, a jegybank is léphet

A választás után fordulat jött az állampapírok piacán

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen még soha nem történt: három ország is lezárta légterét, vissza kellett fordulnia az elnöki különgépnek

Ilyen még soha nem történt: három ország is lezárta légterét, vissza kellett fordulnia az elnöki különgépnek

Laj Csing-tö tajvani elnök lemondta e heti szváziföldi útját, állítólag azért, mert Kína nyomására három afrikai ország váratlanul visszavonta az elnöki különgép átrepülési engedélyét – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

Brutális rekordot hozott vasárnap a Győr-Fradi rangadó: ennyien már rég néztek meccset a tévében

A győriek 1-0-s győzelmével zárult találkozó több mint 358 ezer nézőt vonzott a képernyők elé - a nézők úgy voltak vele, hogy a bajnoki döntőt látták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 15:32
Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél
2026. április 21. 15:08
Barátság vezeték: megszólalt a Kreml
×
×