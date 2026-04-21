2026. április 21. kedd Konrád
Ilie Bolojan, a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) ügyvivő elnöke beszédet mond a PNL országos tanácsának bukaresti küldöttgyűlésén, amelyen a párt elfogadta Crin Antonescu államfőjelöltségét 2025. január 26-án. A kormánykoalíció december végén jelentette be, hogy Antonescut, a PNL korábbi elnökét, volt szenátusi elnököt támogatja a május 4-én tartandó megismételt elnökválasztáson. A román alkotmánybíróság 2024. december 6-án semmisnek nyilvánította az államfőválaszás első fordulójának eredményét. Amennyiben május 4-én egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, akkor május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Kormányválság: nem mond le a miniszterelnök Romániában, ezért várhatóan le fogják váltani

Infostart / MTI

Hibás és felelőtlen döntésnek minősítette Ilie Bolojan román miniszterelnök azt, hogy a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta tőle a támogatást, egyben bejelentette, hogy nem hajlandó lemondani tisztségéről.

Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét is betöltő Ilie Bolojankormányfő a párt székháza előtt várakozó újságírók előtt nyilatkozva hétfő este felidézte: a tavaly nyáron – a PNL, a PSD, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a magát jobbközép pártként meghatározó Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) részvételével - alakult kormánykoalíciót a költségvetési hiány csökkentése érdekében hozták létre, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a kormányzást az állampolgárok szolgálatába állítják. Ezzel szemben a PSD döntése nem az állampolgárok, hanem kizárólag a párt érdekeit szolgálja és veszélybe sodorja Románia költségvetését – tette hozzá.

Bolojan szerint a PSD hazudik, valójában részt vett a koalíció közös döntéseiben, de nem vállalja a felelősséget a népszerűtlen intézkedésekért. Szerinte azért is felelőtlen a PSD döntése, mert egy rendkívül bonyolult helyzetben tetézi a nemzetközi válság által okozott gondokat a belpolitikai válsággal.

A PNL elnöke azt ígérte, hogy folyatja a kormányprogramban vállalt munkát az állami pazarlás megfékezése, a hatékonyabb állam megteremtése, valamint a közpénzek tisztességes felhasználása érdekében.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Ilie Bolojantól, arra hivatkozva, hogy a PSD javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt a PSD nem tudott érvényt szerezni baloldali javaslatainak a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

A román média értesülései szerint

a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, ha Bolojan három napon belül nem mond le a miniszterelnöki tisztségről, majd a párt bizalmatlansági szavazást kezdeményez a parlamentben a Bolojan-kabinet maradékának megbuktatására.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem kívánja elkötelezni magát egyik román kormánypárt mellett sem, mert nem az ő kedvükért vállalt kormányzati szerepet, hanem azért, mert részt kívánt venni az ország problémáinak megoldásában.

Kelemen Hunor szerint a PSD-nek a kormányból történő várható kilépése kormányválságot eredményez.

A közel-keleti háború okozta energiaválság Németországot is sújtja. Friedrich Merz kancellár azon a véleményen van, hogy a helyzet stabil. A jövő azonban kiszámíthatatlan, ezért összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.
 

